Miniștrii s-au întrunit în această dimineață în ședința Guvernului, pe ordinea de zi fiind incluse 26 de subiecte. Printre acestea se numără și proiectul cu privire la acordarea facilităților fiscale și vamale aplicabile importului și livrării pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor și/sau serviciilor destinate implementării Componentei 1.

UPDATE 10:10 Nicoleta Colomeeț, demisă de la șefia Agenției de Guvernare Electronică

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL RM: „Am convenit cu doamna Nicoleta Colomeeț, directoarea AGE, ca dumneaei să se retragă din funcție. Îi sunt recunoscătoare pentru tot ce a făcut în popularizarea serviciilor electronice. Cred că servicii ca EVO și MCabinet sunt servicii care popularizează serviciile electronice. Cred că trebuie să înclinăm balanța nu spre popularizare, dar spre securizare”.

UPDATE 10:05 Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL RM: „Nu suntem singuri în aceste linii de atac. Pe 6 octombrie, în Danemarca, atacurile au dus la faptul că circa 8,8 milioane de conturi ale persoanelor înregistrate, inclusiv ale persoanelor decedate emigrante, au fost făcute publice. În Franța, în aprilie, a fost un incident similar la Agenția Națională pentru Acte de Identitate. Rog toți cetățenii să fie vigilenți în contextul atacurilor cibernetice. Pe 23 octombrie am stopat accestul la serviciilor publice. Echipele specializate lucrează coordonat pentru a remedia și a pune în funcțiune treptat toate serviciile publice. Pe termen scurt, încercăm să remediem situația. Pe termen lung avem nevoie de securitate, vom lucra la îmbunătățirea guvernanței. Avem nevoie de un sistem de securitate cibernetică. Am apelat la partenerii noștri externi pentru a ne ajuta. Vom face anumite schimbări și în rândul oamenilor”.

UPDATE 10:03 Ședința s-a început.

1.Cu privire la resursele umane

2. (PL) - Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (consolidarea cadrului normativ privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar) (număr unic 535/MJ/2026) Vladislav Cojuhari

3. (PL) - Proiect de lege privind identificarea electronică și serviciile de încredere (număr unic 395/MDED/SIS/2026) Claudiu-Iulius-Gavril Năsui

4. (PL) - Proiect de lege privind sistemele de transport inteligente (număr unic 404/MIDR/2026) Vladimir Bolea

5. (PL) - Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (număr unic 870/MAI/2026) Daniella Misail-Nichitin

6. (PL) - Proiect de lege privind modificarea articolului II alineatul (2) din Legea nr. 158/2021 pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 (număr unic 708/MC/2026) Dan Suruceanu

7. (PL) - Proiect de lege cu privire la acordarea facilităților fiscale și vamale aplicabile importului și livrării pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor și/sau serviciilor destinate implementării Componentei 1 „Investiții și consolidare instituțională pentru pregătirea și răspunsul la situații de urgență” a Proiectului „Consolidarea Managementului Riscurilor de Dezastre și a Rezilienței Republicii Moldova” (număr unic 906/MAI/2026) Daniella Misail-Nichitin

8. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului (privind eliminarea reglementărilor excesive în sectorul privat și optimizarea sistemului de acte permisive) (număr unic 684/MDED/2026) Claudiu-Iulius-Gavril Năsui

9. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la garanția financiară pentru refacerea mediului la exploatarea resurselor minerale (număr unic 457/MM/2026) Gheorghe Hajder

10. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului privind aprobarea statutului model al instituției publice și modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1004/2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidența de stat a organelor centrale de specialitate ale administrației publice și autoritățile administrației publice locale (număr unic 762/CS/2026) Alexei Buzu

11. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 319/2025 pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Cadastrul bunurilor imobile” și a Regulamentului resursei informaționale formate de Sistemul informațional „Cadastrul bunurilor imobile” (completarea componentei „Arhiva electronică”) (număr unic 793/AGCC/2026) Ivan Danii

12. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 236/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea materialului biologic (număr unic 541/MAI/2026) Daniella Misail-Nichitin

13. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de testare inovativă „Platforma tehnică de responsabilitate pentru echilibrare” (număr unic 686/MEn/2026) Dorin Junghietu

14. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la măsurile de sprijin pentru personalul didactic care urmează să fie relocat în UTA Găgăuzia și în raionul Taraclia în vederea predării disciplinelor școlare în limba română (număr unic 552/MEC/2026) Dan Perciun

15. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea regimului juridic al unor bunuri imobile proprietate de stat și modificarea unor hotărâri ale Guvernului (privind administrarea și deetatizarea proprietății publice) (număr unic 840/APP/2026) Ion Dodon

16. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr. 3 la Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău (număr unic 848/MJ/2026) Vladislav Cojuhari

17. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de facilitate de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare nr. CMD 1023 01 E „Programul pentru tranziția energetică verde” și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (număr unic 658/MF/2026) Victoria Belous

18. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Regulamentului privind modul de transmitere a locuințelor din blocul locativ situat în municipiul Chișinău, str. Alba Iulia nr. 91/3, și de instituire a Comisiei de transmitere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 283/2024 (număr unic 914/MMPS/2026) Natalia Plugaru

19. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la decernarea Premiului Național (număr unic 987/MC/2026) Dan Suruceanu

20. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului privind repartizarea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2026 nr. 322/2025 (număr unic 1002/MF/2026) Victoria Belous

21. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la transmiterea unor autovehicule din proprietatea statului în proprietatea unor unități administrativ-teritoriale (număr unic 884/CS/2026) Alexei Buzu

22. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la denunțarea Memorandumului de colaborare a statelor-membre ale CSI în domeniul creării sistemelor consultativ-diagnostice naționale compatibile de telemedicină, încheiat la Chişinău la 14 noiembrie 2008 (număr unic 714/MS/MAE/2026) Alexandru Gasnaș

23. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului pentru denunțarea Acordului de colaborare a statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente cu privire la crearea sistemelor naţionale compatibile de telemedicină, dezvoltarea şi utilizarea în continuare a acestora, semnat la Sankt Petersburg la 19 noiembrie 2010 (număr unic 717/MS/MAE/2026) Alexandru Gasnaș

24. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului pentru denunțarea Acordului cu privire la regulile de transmitere a mostrelor de substanțe narcotice, substanțe psihotrope și precursori, semnat la Sankt-Petersburg la 18 octombrie 2011 (număr unic 756/MAI/MAE/2026) Daniella Misail-Nichitin

25. (DG) - Proiect de dispoziție a Guvernului pentru modificarea Dispoziției Guvernului nr. 161-d/2024 cu privire la comisiile interguvernamentale de colaborare economică, comercială, ştiinţifică şi tehnică (număr unic 1000/MDED/2026) Claudiu-Iulius-Gavril Năsui

26. (DG) - Proiect de dispoziție a Guvernului privind aprobarea componenței nominale a Părții moldovenești pentru participarea la cea de-a IX-a reuniune a Comisiei interguvernamentale moldo-chineze de colaborare comercial-economică (număr unic 1001/MDED/2026) Claudiu-Iulius-Gavril Năsui

27. (A-IL) - Aviz asupra amendamentului la proiectul de lege cu privire la organizațiile și asociațiile organizațiilor de producători și organizațiile interprofesionale în domeniul agroalimentar (Amendament la IL nr.295/2026) Eugeniu Osmochescu