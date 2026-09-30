Miniștrii s-au întrunit în această dimineață în ședința Guvernului, pe ordinea de zi fiind incluse 21 de subiecte. Printre acestea se numără și proiectul de lege privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de taxe, impozite, drepturi și alte măsuri.

UPDATE 10:22 Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea Instituției Publice Oficiul pentru Implementarea Proiectelor Strategice de Infrastructură Națională (număr unic 913/CS/2026) - APROBAT

UPDATE 10:20 Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei energetice a Republicii Moldova pentru perioada 2026-2050 (număr unic 694/MEn/2025) - APROBAT

UPDATE 10:16 Proiect de lege cu privire la asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de taxe, impozite, drepturi și alte măsuri (număr unic 179/MF/2026) UE - APROBAT

UPDATE 10:15 Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (armonizarea cadrului normativ privind IMM-urile) (număr unic 398/MDED/2026) UE - APROBAT

UPDATE 10:12 Iuliana Garamov a fost propusă în funcția de secretar de stat al Ministerului Sănătății din 1 octombrie.

UPDATE 10:02 Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL RM: „Cu toții cunoaștem detaliile, toți cunoaștem cât de gravă este situația. Deci, încă odată, ca să înțeleagă toată lumea, anul acesta am planificat costul gazului la 30 de euro megawatt. Un dolar pe 1000 de metri cubi, așa cum se bazează la noi, 3,60 dolari pe 1000 de metri cubi. Astăzi gazul a trecut în ultimul timp de 84 de euro megawatt. Bine că a scăzut un pic. Asta este o mii de dolari pe 1000 de metri cubi. Lucrurile acestea noi nu putem să le controlăm. Toată lumea trebuie să înțeleagă: noi nu putem controla costul gazului, care este la moment. Cei ce putem controla sunt două lucruri: că pentru iarna viitoare să ne pregătim și să încercăm să găsim totuși careva contracte viitoare, care să fixăm prețul, să încercăm să fixăm prețul, cel puțin pentru o porțiune din contracte. Și nu trebuie să avem iluzii unde este gazul ăsta, că nu este în Suedia și în alte neapărat democrații liberale. O să vedem că sunt în țări mai complicate ca să-l găsim. Deschide uși, să găsim cum ajungem la oamenii ăștia, ca să găsim acest gaz. Vreau să reiterez încă o dată: o să mergem unde o să fie acest gaz, acolo o să mergem ca să-l găsim și să aducem acest gaz pentru Moldova. Și e foarte important să facem asta. Și în Qatar, și în Azerbaidjan, și în Turkmenistan, și în toate țările este complicat. O să mergem și o să căutăm acest gaz. Cât de complicat n-ar fi. Și o să fie negocieri foarte complicate ca să reușim să obținem prețuri sub nivelul prețului de piață. Nu trebuie să credem cineva și așteptăm acolo să ne dea nouă gazul sub prețul de piață. Doar la ruși nu o să mergem, doar la Putin nu o să mergem. În rest, toate opțiunile trebuie să le considerăm”.