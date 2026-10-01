La Curtea de Apel Centru a început astăzi examinarea în apel a dosarului „Frauda Bancară” în care este vizat Vlad Plahotniuc. Fostul lider PD participă la ședință prin videoconferință.

Vlad Plahotniuc/ PRO TV

Plahotniuc a solicitat să fie prezent fizic la ședințele de judecată, însă magistrații au respins cererea. Prima ședință la Curtea de Apel a avut loc pe 26 august, după ce ședința programată pentru 24 august a fost amânată din cauza neparticipării tuturor părților interesate.

În aceeași zi, începutul ședinței a fost amânat cu șase ore din cauza a două alerte cu bombă la sediul instituției.

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Fostul lider PD, condamnat la 19 ani de închisoare

Dosarul a ajuns la Curtea de Apel după ce atât avocații lui Vlad Plahotniuc, cât și procurorii au contestat sentința primei instanțe. Pe 22 aprilie, fostul lider PD a fost condamnat la 19 ani de închisoare.

Procurorii au cerut inițial 25 de ani de închisoare, iar avocații insistă asupra nevinovăției lui Plahotniuc.

Fostul lider PD se află în Penitenciarul nr. 13 de aproximativ 11 luni, după ce a fost extrădat din Grecia.

În dosarul fraudei bancare, Vlad Plahotniuc a fost recunoscut vinovat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari și spălarea banilor.