Șefa Cabinetului primarului general al capitalei, Tatiana Oboroc, lansează o serie de acuzații la adresa edilului Ion Ceban. Într-o declarație publicată pe Facebook, aceasta vorbește despre presiuni asupra angajaților municipalității, utilizarea resurselor administrative în interes de partid și tentative de influențare a unor contracte publice în care este implicată compania copilului său. Ion Ceban respinge acuzațiile și sugerează că declarațiile reprezintă o campanie de denigrare, orchestrată în context electoral.

În postarea sa, Oboroc susține că angajații primăriei ar fi presați să execute indicațiile primarului, inclusiv să participe la distribuirea ziarelor de partid și că persoanele incomode ar fi îndepărtate din funcții.

„Ne confruntăm în mod repetat cu presiuni pentru a executa cerințele lui Ion Ceban. Vorbesc despre folosirea resurselor municipale, mobilizarea angajaților la împărțirea ziarelor de partid, utilizarea resursei administrative în interes de partid”, a scris aceasta.

Ea a criticat și situația asistenților personali, cerând conducerii municipiului să identifice soluții pentru familiile care au nevoie de acest serviciu.

Totodată, Oboroc afirmă că presiunile ar fi ajuns și asupra copilului său, care activează în domeniul construcțiilor și are contracte cu instituții publice, inclusiv cu municipalitatea. Ea susține că ar exista tentative de reziliere a acestora, deși contractele ar fi fost obținute prin proceduri publice și transparente.

„Am motive să cred că aceste presiuni au legătură cu faptul că nu a căutat protecția sau „binecuvântarea” primarului. Orice obiecție privind aceste contracte trebuie formulată în scris, documentată și examinată potrivit procedurilor legale. De când dreptul de a munci depinde de acceptul personal al primarului? Există grupuri de lucru, concursuri publice și instituții cu atribuții de verificare", a scris ea.

Oboroc mai declară că se simte intimidată și că, fiind internată în spital de mai bine de o lună, a primit informații potrivit cărora Ion Ceban ar fi intervenit pentru ca prelungirea concediului său medical să fie împiedicată.

Aceasta afirmă că își asumă riscul de a fi demisă pentru că a ales să vorbească public: „Funcția nu valorează mai mult decât demnitatea mea”.

Reacția lui Ion Ceban

Ion Ceban a venit cu o reacție pe Facebook, în care respinge acuzațiile și sugerează că declarațiile reprezintă o campanie de denigrare, orchestrată în context electoral. Primarul susține că, în urma unor audituri interne, ar fi fost depistate nereguli în procesele de achiziții și implicări în licitații în scopuri personale, inclusiv obținerea unor bunuri și venituri de milioane. Fără a o numi direct pe Tatiana Oboroc, Ceban afirmă că unii angajați se victimizează după ce pierd funcțiile și susține că documentele privind alte două cazuri vor fi transmise organelor competente.