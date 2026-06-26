Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei rămân în impas. Președinta Maia Sandu spune că soluția pentru deblocarea situației și organizarea scrutinului există, după ce a fost convenită la Chișinău în urma negocierilor cu reprezentanții autonomiei. Ulterior s-ar fi implicat Moscova, iar deputații din regiune nu mai aprobă documentul elaborat cu autoritățile centrale, tergiversând intenționat procesul, susține șefa statului. În aceste condiții Sandu avertizează că scrutinul riscă să tot fie amânat, deși subliniază că alegerile trebuie să aibă loc la toamnă. Șeful legislativului i-a avertizat pe cei de la Comrat: dacă nu deblochează procesul, deciziile se vor lua la Chișinău.

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: „Cum vedeți deblocarea situației privind alegerile din Găgăuzia? Pentru că avem o criză politică de proporții.”

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Noi am oferit soluția. Au fost discuții multe între reprezentanții Adunării Populare și Comisia Electorală Centrală, pentru că alegerile trebuie făcute după niște reguli. Nu poți așa, din pod, cum ți-a venit ție, ce ai visat azi noapte, hai să facem alegerile așa. Sunt niște legi, sunt niște norme internaționale cu privire la democrație, cu privire la alegeri.”

Maia Sandu suține că a participat la câteva discuții cu reprezentanții autonomiei găgăuze, s-a ajuns la un consens și a fost elaborat un proiect pentru deblocarea situației.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Deci, acum această soluție trebuie aprobată de Adunarea Populară, așa încât să se declanșeze alegerile. Doar că după ce noi am convenit această soluție, a sunat Moscova și le-a spus nu puteți să vă împăcați cu Chișinăul sau nu puteți să conveniți nimic cu Chișinăul. Și pentru că ei acolo nu au autonomie deplină, în sensul în care deciziile nu le ia Adunarea Populară, se pare că, dar le ia cineva la Moscova, situația se tergiversează.”

Șefa statului subliniază că au de suferit cetățenii din autonomie și atenționeză politicenii locali să deblocheze situația și să ia o decizie cu privire la data alegerilor.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Soluția este! E foarte simplă, textul este convenit, ei trebuie să asculte mai puțin Moscova, să asculte proprii cetățeni din autonomie și să meargă mai departe, să-și facă alegerile, dar respectând aceste condiții minime pe care le-am convenit. - Și mai departe ce se întâmplă? Dacă ei așa în continuare vor acționa, ce se întâmplă? - Dacă vor acționa așa, atunci alegerile vor fi amânate în continuare. Dar nu cred că este în interesul nimănui să se amâne alegerile... Cât timp?! Deci, în mod firesc, alegerile trebuie să aibă loc anul ăsta.”

Și președintele parlamentului a acuzat aleșii locali din autonomia găgăuză de blocare și tergiversare a procesului de stabilire și desfășurare a alegerilor. Igor Grosu a mai spus că autoritățile centrale au soluția, iar dacă cei din autonomie nu vor adopta proiectul privind constituirea organului electoral local și organizarea alegerilor, atunci deciziile se vor adopta la Chișinău. Asta după ce deputații de la Comrat au organizat deja două ședințe cu scandal la care nu au decis nimic. Mandatul Adunării Populare a expirat pe 12 noiembrie 2025, iar alegerile pentru o nouă componență au fost amânate de două ori până în prezent din cauza unor neconcordanțe din legislația locală și cea națională. Experții vorbesc despre un blocaj intenționat din partea aleșilor locali afiliați grupării Șor, în spatele căruia stă Federația Rusă, care și-ar dori să folosească regiunea pentru a destabiliza situația la nivel național.