Președintele țării, Maia Sandu, convoacă astăzi, la ora 11:00, ședința Consiliului Național de Securitate. Agenda se va axa pe măsurile necesare pentru combaterea criminalității transfrontaliere și prevenirea riscurilor de securitate generate de acest fenomen, anunță Președinția.

După ședință, începând cu ora 13:30, șefa statului va susține o conferință de presă la sediul Președinției, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 154.

Consiliul Național de Securitate a fost creat după ce șefa statului a semnat, la 7 noiembrie 2025, decretul de creare a acestuia. Astfel, președintele Consiliului este Maia Sandu, iar secretarul este consilierul Președintelui Republicii Moldova în domeniul apărării și securității naționale, Stanislav Secrieru.

Tot astăzi, se desfășoară și Conferința de Securitate în regiunea Mării Negre, sub egida Platformei Internaționale Crimeea. Prin urmare, între orele 07:00-18:00, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală, a anunțat Primăria Chișinău.

