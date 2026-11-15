Locuitorii autonomiei găgăuze sunt așteptați astăzi la urne pentru a-și decide viitorul politic. La ora 07:00, toate cele 67 de secții de votare deschise pentru cele două scrutine, alegerea bașcanului și a deputaților Adunării Populare, și-au început activitatea. Alegătorii își pot exercita dreptul la vot până la ora 21:00.

Cele mai multe secții au fost organizate în municipiul Comrat, unde alegătorii au la dispoziție 12 secții. Urmează municipiul Vulcănești, cu nouă secții, și Ceadîr-Lunga, unde au fost deschise șapte.

În localitățile mai mari, precum satele Copceac și Baurci, funcționează patru, respectiv trei secții de votare. În majoritatea celorlalte localități din autonomie, alegătorii își pot exercita dreptul la vot în una sau două secții.

Unde pot verifica alegătorii secția la care sunt arondați

Adresele secțiilor de votare și delimitarea acestora pot fi consultate pe pagina oficială a Consiliului Electoral Central al Găgăuziei.

Autoritățile îi îndeamnă pe alegători să verifice din timp la ce secție sunt arondați și să urmărească anunțurile oficiale privind desfășurarea scrutinului.

Secțiile de votare vor rămâne deschise până la ora 21:00.

Opt candidați se luptă pentru funcția de bașcan

Pentru funcția de guvernator al Autonomiei Găgăuze, în buletinul de vot sunt înscriși opt candidați: trei desemnați de partide politice și cinci independenți.

Scrutinul are loc după ce funcția de bașcan a fost declarată vacantă, la 17 august 2026, printr-o decizie a Adunării Populare. Hotărârea a venit în urma condamnării fostului bașcan, Evghenia Guțul, la șapte ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”. Sentința a fost menținută de Curtea de Apel la 28 mai 2026.

În paralel, pentru cele 35 de mandate din Adunarea Populară s-au înscris 132 de candidați: 42 desemnați de partide politice și 90 independenți.

Peste 258 de mii de buletine, tipărite pentru cele două scrutine

Comisia Electorală Centrală a tipărit în total 258.780 de buletine de vot, câte 129.390 pentru fiecare scrutin. Alegătorii vor primi buletine în limbile română, rusă și găgăuză. Pentru fiecare scrutin au fost tipărite 8.150 de buletine în română, 100.740 în rusă și 20.500 în găgăuză.

Potrivit datelor prezentate de autoritățile electorale, în autonomie sunt înregistrați peste 129 de mii de alegători.

Cărți de identitate provizorii, eliberate gratuit în ziua alegerilor

Alegătorii care nu au un act de identitate valabil sau trebuie să ridice un document deja confecționat pot solicita ajutorul Agenției Servicii Publice. Centrele multifuncționale din Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești vor activa astăzi, în regim special, între orele 07:00 și 21:00.

Cetățenii cu vârsta de cel puțin 18 ani, înregistrați la domiciliu sau la reședința temporară într-o localitate din UTA Găgăuzia cu cel puțin trei luni înainte de primul tur, vor putea obține gratuit cărți de identitate provizorii sau ridica actele deja confecționate.

Potrivit CEC, pentru a vota, alegătorii pot prezenta cartea sau buletinul de identitate, inclusiv în versiune provizorie, precum și pașaportul Republicii Moldova, chiar dacă termenul de valabilitate a expirat, cu condiția ca documentul să nu fi devenit nevalabil din alte motive.

Scrutinul va fi monitorizat de peste 230 de observatori

Desfășurarea alegerilor va fi urmărită de 149 de observatori naționali, acreditați din partea a cinci organizații neguvernamentale, și 83 de observatori internaționali, reprezentând 14 misiuni diplomatice și două organizații internaționale.

Informațiile despre prezența la vot și desfășurarea scrutinului vor fi publicate pe parcursul zilei pe paginile oficiale ale CEC și Consiliului Electoral Central al Găgăuziei.

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