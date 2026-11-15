Toate cele 67 de secții de votare din UTA Găgăuzia și-au încheiat activitatea la ora 21:00, marcând finalul unei zile electorale. Potrivit datelor prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC), până la închiderea urnelor, și-au exercitat dreptul la vot 48.749 de găgăuzi, ceea ce reprezintă aproape 38% din totalul alegătorilor înscriși.

Comparativ, la primul tur al alegerilor pentru funcția de bașcan din 30 aprilie 2023, prezența la vot, la ora 21:00, a fost de 61,63%, ceea ce înseamnă 57.107 alegători din totalul celor înscriși în listele electorale. Prin urmare, prezența la scrutinul din acest an este considerabil mai scăzută.

Peste 129 de mii de alegători, așteptați să aleagă un nou bașcan și cei 35 de deputați ai Adunării Populare

Astăzi, 15 noiembrie, locuitorii din UTA Găgăuzia au fost așteptați la urne pentru a-și alege bașcanul și componența Adunării Populare. Pentru cele două scrutine au fost deschise 67 de secții de votare, iar peste 129 de mii de alegători au fost înregistrați cu drept de vot.

Pentru funcția de guvernator al Autonomiei Găgăuze, în buletinul de vot sunt înscriși opt candidați: trei desemnați de partide politice și cinci independenți.

Scrutinul are loc după ce funcția de bașcan a fost declarată vacantă, la 17 august 2026, printr-o decizie a Adunării Populare. Hotărârea a venit în urma condamnării fostului bașcan, Evghenia Guțul, la șapte ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”. Sentința a fost menținută de Curtea de Apel la 28 mai 2026.

În paralel, pentru cele 35 de mandate din Adunarea Populară s-au înscris 132 de candidați: 42 desemnați de partide politice și 90 independenți.

Peste 258 de mii de buletine, tipărite pentru cele două scrutine

Comisia Electorală Centrală a tipărit în total 258.780 de buletine de vot. Alegătorii au primit buletine în limbile română, rusă și găgăuză. Pentru fiecare scrutin au fost tipărite 8.150 de buletine în română, 100.740 în rusă și 20.500 în găgăuză.

Scrutinul a fost monitorizat de peste 230 de observatori

Desfășurarea alegerilor a fost urmărită de 149 de observatori naționali, acreditați din partea a cinci organizații neguvernamentale, și 83 de observatori internaționali, reprezentând 14 misiuni diplomatice și două organizații internaționale.

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