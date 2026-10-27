Campania electorală din Autonomia Găgăuza a luat viteză, weekendul trecut. Candidații au ieșit printre oameni, au mers prin piețe, sate, au împărțit pliante și ziare, au dat mâna cu alegătorii și le-au vorbit despre prioritățile lor. Nu au lipsit nici camerele de filmat. Candidații și-au documentat activitățile, iar ulterior au publicat pe rețelele sociale imagini video din campanie.

Strângeri de mână, ziare împărțite și îmbrățișări scurte din mers. Așa și-a început campania electorală candidatul independent Alexandr Stoianoglo.

„Vă asigur că totul va fi bine. Cum vă este dispoziția? Mulțumesc mult.”

Candidatul a împărțit prin piețe nu doar ziare. Stoianoglo a le-a vorbit oamenilor despre prioritățile sale. O altă acțiune electorală a fost întâlnirea cu alegătorii.

„Autonomia Găgăuză va fi locul unde oamenilor le va plăcea să trăiască. Oamenii se vor simți confortabil și își vor dezvolta bussinesul.”

Cu pliante electorale în mână, și candidatul independent Ivanna Koksal a ales o piață comercială pentru a se întâlni cu alegătorii.

„Eu știu ce înseamnă un pensionar, cine sunt tinerii, pentru că am fost una din voi. Am lucrat și vrem să continuăm cu o echipă tânără.”

Ivanna Koksal și-a făcut campanie și în satele din autonomie, dar și la întreprinderi, unde a discutat cu angajații.

„Noi suntem parte a Republicii Moldova, iar Republica Moldova trebuie să înțeleagă că autonomia e o regiune foarte frumoasă. Trebuie să se mândrească cu asta.”

Și pagina de facebook a socialistului Fiodor Găgăuz abundă în videoclipuri de campanie, pe fundalul unui cântec despre candidat și autonomie.

În piața din Comrat, Găgăuz a fost însoțit de liderul socialiștilor Igor Dodon, dar și alți deputați din partid.

Și Serghei Anastasov, candidat independent a distribuit pliante electorale în piața din Vulcănești.

„Succes!

-Noi venim la lucru. Bună ziua!”

Acesta s-a reținut în fața tarabelor, unde a vorbit cu vânzătorii, dar și vizitatorii pieței depsre ce-și propune să schimbe în autonomie, dacă va fi ales bașcan.

„În Comrat am construit un adăpost pentru animale male și trebuie în toată Autonomia.”

Și candidatul partidului Noua Opțiune Istorică, Vlah Petru, a postat câteva filmulețe video în care apare pe străzile din Comrat în timp ce împarte pliante electorale.

Acesta nu a ezitat să se îmbrățișeze cu majoritatea oamenilor pe care i-a abordat.

Campania electorală pentru funcția de bașcan al Autonomiei Găgăuze se încheie pe 13 noiembrie, cu două zile înainte de scrutin. În total, opt candidați s-au înscris în cursa electorală.