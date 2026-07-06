Noul șef al legislativului local de la Comrat, Valentin Gaidarji, încearcă să obțină o pauză juridică pentru a iniția negocieri cu Chișinăul pe tema alegerilor din regiune. Acesta solicită Curții Constituționale să amâne examinarea sesizării privind organizarea alegerilor din Găgăuzia, programată pentru data de 7 iulie. Potrivit lui Gaidarji, decizia ar crea premisele unui dialog politic cu Chișinăul, necesar pentru rezolvarea divergențelor.

Într-o conferință organizată astăzi la Chișinău, ales vineri în această funcție,

președintele Adunării Populare a Autonomei Găgăuze a declarat că locuitorii din regiune s-au săturat de confruntările politice și își doresc dialog și soluții.

Valentin GAIDARJI, PREȘDINTELE AUTONOMIEI GĂGĂUZE:„Nu mai acceptăm ca găgăuzii să fie prezentați drept o amenințare la adresa unității statului. Dimpotrivă, vrem să fim un sprijin pentru stabilitatea, pacea și dezvoltarea Republicii Moldova.”

Valentin Gaidarji a afirmat că și-a propus să pună capăt războiului politic dintre Chișinău și Comrat și s-a declarat pregătit pentru discuții cu conducerea țării.

Valentin GAIDARJI, PREȘDINTELE AUTONOMIEI GĂGĂUZE: „Am venit cu mâna întinsă și cu intenția clară de a găsi împreună soluții viabile care să răspundă atât intereselor locuitorilor autonomiei, cât și intereselor naționale ale Republicii Moldova.”

În ceea ce privește organizarea alegerilor în autonomie, președintele Adunării Populare a reiterat că instituția este pregătită pentru dialog cu autoritățile centrale și că este deschis atât unei întâlniri la Chișinău, cât și la Comrat.

Valentin GAIDARJI, PREȘDINTELE AUTONOMIEI GĂGĂUZE: „Să lăsăm confruntarea în trecut. Să alegem calea dialogului și a cooperării. Sunt deschis pentru orice dialog și sunt gata să mă întâlnesc cu președinta Republicii Moldova, cu președintele Parlamentului, cu reprezentanții Guvernului și cu toți cei care își doresc binele acestei țări.”

Totodată, el a solicitat Curții Constituționale să amâne examinarea sesizării privind constituționalitatea unor prevederi ale legislației autonomiei referitoare la organizarea alegerilor.

Valentin GAIDARJI, PREȘDINTELE AUTONOMIEI GĂGĂUZE: „Acest lucru ar permite noii administrații alese a autonomiei, în persoana mea și a colegilor mei, împreună cu reprezentanții Guvernului și a administrației centrale, să purtăm un dialog serios și constructiv.”

Vineri deputații Adunării Populare a Găgăuziei au stabilit data de 15 noiembrie pentru alegerile regionale, în ciuda disputelor dintre Comrat și Chișinău privind organizarea scrutinului. Mandatul actualei Adunări Populare a expirat, însă alegerile au fost amânate de mai multe ori, după ce instanțele au anulat deciziile privind constituirea organului electoral al autonomiei.

Blocajul este provocat de neconcordanțele dintre legislația Găgăuziei și Codul electoral al Republicii Moldova. În timp ce legislația găgăuză folosește noțiunea de „Comisie Electorală Centrală”, noul Cod electoral al Republicii Moldova operează cu termenul de „Consiliu Electoral Central”.

Chișinăul cere armonizarea legislației, iar Comratul insistă să-și păstreze dreptul de a organiza alegerile în baza statutului special al autonomiei. Curtea Constituțională urmează să examineze, mâine sesizarea Ministerului Justiției privind constituționalitatea unor prevederi din Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei.