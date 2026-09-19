Premierul Vasile Tofan s-a întâlnit cu primarii din UTA Găgăuzia, cu care a discutat despre problemele cu care se confruntă localitățile din regiune, de la bugete locale și infrastructură până la accesul la apă și canalizare.

„M-am întâlnit cu primarii din UTA Găgăuzia pentru a discuta despre lucrurile practice de care depinde dezvoltarea regiunii și viața de zi cu zi a oamenilor: bugete locale, apă și canalizare, drumuri și alte proiecte de infrastructură”, a menționat Vasile Tofan.

Problema apei, una dintre cele mai urgente

Premierul a subliniat că resursele sunt limitate și că autoritățile trebuie să stabilească prioritățile în funcție de necesitățile cele mai importante ale oamenilor.

„Resursele sunt limitate, de aceea trebuie să folosim fiecare leu cu grijă și să prioritizăm proiectele care contează cel mai mult. M-am convins încă o dată cât de urgentă este problema apei în regiune. În multe localități, fântânile și sondele seacă. Avem nevoie de soluții sistemice și investiții serioase, nu doar de intervenții punctuale”, a declarat premierul.

Tofan: „Avem nevoie de alegeri libere, corecte și transparente”

Potrivit lui Vasile Tofan, primarii au semnalat și blocajele generate de lipsa unei Adunări Populare funcționale în regiune.

„Primarii au fost uniți și într-un alt mesaj: prea multe proiecte și procese importante pentru Găgăuzia sunt astăzi blocate pentru că regiunea nu are o Adunare Populară funcțională. Avem nevoie de alegeri libere, corecte și transparente, care să dea regiunii o reprezentare legitimă, capabilă să lucreze în interesul oamenilor”, a spus acesta.

Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei sunt programate pentru 15 noiembrie 2026.

Legătura cu Turcia, văzută ca oportunitate pentru investiții

Premierul susține că, după depășirea blocajelor instituționale, regiunea trebuie să recupereze timpul pierdut și să se concentreze pe dezvoltare.

„Odată depășit acest blocaj, trebuie să recuperăm rapid timpul pierdut și să ne concentrăm pe dezvoltare. UTA Găgăuzia are inclusiv avantajul unei legături naturale cu Turcia, pe care trebuie să o folosim mai bine pentru a atrage investiții, a deschide piețe și a crea locuri de muncă în regiune”, a menționat Vasile Tofan.

Premierul a adăugat că printre prioritățile autorităților trebuie să fie soluționarea problemelor legate de apă, modernizarea drumurilor, dezvoltarea infrastructurii și atragerea investițiilor.

„Avem multe lucruri concrete de făcut aici – apă, drumuri, infrastructură, investiții – și trebuie să le mișcăm mai repede”, a conchis Vasile Tofan.