Premierul ales, Vasile Tofan, afirmă că și-a asumat personal componența noului Cabinet de miniștri și avertizează că niciun ministru nu are postul garantat. Într-un interviu pentru emisiunea „În Profunzime” de la PRO TV, acesta a declarat că le va oferi tuturor o șansă să demonstreze ce pot, însă, dacă rezultatele vor întârzia să apară, va cere schimbarea lor, inclusiv dacă este vorba despre miniștri influenți din PAS. Totodată, Tofan a explicat de ce a păstrat în funcție majoritatea miniștrilor din fostul Executiv și cum i-a ales pe cei patru membri noi ai Cabinetului.

Întrebat dacă va putea solicita înlocuirea unor miniștri importanți din PAS, precum Vladimir Bolea sau Dan Perciun, în cazul în care aceștia nu își vor îndeplini obiectivele, Vasile Tofan a spus că un prim-ministru trebuie să aibă libertatea de a-și gestiona echipa.

„Eu cred că ar fi incorect să-i ceri unui prim-ministru rezultate, din moment ce el nu-și poate alege echipa. Nu poți cere unui om rezultate dacă nu are pârghiile și instrumentele necesare. Rezultatele nu apar din strategii sau planuri, ci le fac oamenii. Dacă nu voi avea alinieri pe oameni, acesta va fi principalul dezacord. La moment nu am îngrijorări față de niciun ministru, dar dacă vor fi necesare schimbări, am toată determinarea să le cer”, a declarat premierul.

De ce a schimbat doar patru miniștri

Vasile Tofan a recunoscut că, din punct de vedere politic, ar fi fost mai simplu să vină cu un Cabinet complet nou, însă spune că a preferat stabilitatea, având în vedere obiectivele asumate în procesul de integrare europeană.

„Dacă aș fi gândit ca un politician, aș fi insistat pe mai multe schimbări, chiar și doar pentru imagine. Dar am încercat să fiu responsabil. Avem termene-limită foarte importante în procesul de integrare europeană și fiecare săptămână contează. Mi-am spus că trebuie să fac schimbări doar acolo unde sunt absolut necesare. Nu trebuie, încercând să facem reparații, să zdruncinăm tot fundamentul”, a explicat acesta.

Premierul a subliniat că păstrarea majorității miniștrilor nu înseamnă că aceștia beneficiază de un cec în alb.

„Sunt focusat pe rezultate și, dacă ele nu vor exista, voi avea determinarea să cer schimbări”, a adăugat Tofan.

Plecarea celor patru miniștri, o decizie luată „de comun acord”

Referindu-se la înlocuirea miniștrilor Emil Ceban, Adrian Gavriliță, Ludmila Catlabuga și Cristian Jardan, premierul a spus că deciziile au fost luate în urma unor discuții și nu în urma unor conflicte.

„Am făcut-o de comun acord. Nu cred că este corect să intru în fiecare caz în parte, dar pot spune că le sunt recunoscător tuturor pentru munca depusă și sper să se regăsească în alte roluri, fie în sectorul public, fie în cel privat”, a declarat Vasile Tofan.

„Cei patru miniștri noi sunt alegerea mea”

Premierul ales susține că și-a asumat personal numirea noilor miniștri și că selecția a fost făcută în urma unei analize ample.

Potrivit lui Tofan, înainte de formarea Guvernului le-a cerut tuturor miniștrilor aflați în funcție să prezinte prioritățile și provocările din domeniile pe care le gestionează, după care a discutat cu reprezentanți ai sectoarelor respective pentru a evalua activitatea fiecărui minister.

„În urma acestor consultări am identificat un număr de potențiali candidați și, pe baza tuturor discuțiilor, am venit cu cei patru miniștri noi. Aceste numiri îmi aparțin și mi le asum”, a declarat premierul.

De ce nu a redus numărul ministerelor

Vasile Tofan a dezvăluit că a analizat și posibilitatea comasării unor ministere, însă a renunțat la idee după ce a constatat că economiile ar fi fost nesemnificative, iar procesul ar fi blocat activitatea instituțiilor timp de câteva luni.

„Există presiune din partea societății să reducem statul și am analizat această variantă. Dar ministerele au câte 40-70 de angajați, iar economiile nu ar fi fost foarte mari. În schimb, reorganizarea ar fi blocat activitatea lor luni întregi. De aceea am vrut să minimizez această zdruncinare administrativă și să le dau tuturor șansa să demonstreze ce pot”, a explicat Tofan.

Premierul a reiterat că, după o perioadă de evaluare, va analiza rezultatele fiecărui ministru și nu exclude noi remanieri în cazul în care obiectivele asumate nu vor fi îndeplinite.

Lista miniștrilor

Săptămâna trecută, Vasile Tofan și-a prezentat echipa guvernamentală cu care va merge în parlament. În listă sunt 4 nume noi, iar restul miniștrilor, inclusiv vicepremierii pentru Integrare Europeană și Reintegrare, rămân din Guvernul Munteanu. Șefi noi vom avea la Ministerul Agriculturii, cel al Finanțelor, cel al Sănătății și la Cultură.

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Cine este Vasile Tofan

Vasile Tofan este investitor și om de afaceri, cu experiență în management și investiții internaționale, iar în prezent este implicat în mai multe proiecte de afaceri din Republica Moldova. Nu este însă pentru prima dată când i se propune funcția de prim-ministru. Acum două luni, în podcastul Lorenei Bogza, Tofan a dezvăluit că președinta Maia Sandu i-a propus să preia conducerea Guvernului, însă a refuzat, spunând că avea nevoie de timp pentru a-și încheia angajamentele din mediul de afaceri. În cele din urmă, funcția a fost preluată de Alexandru Munteanu.

Vasile Tofan conduce Mișcarea Civică „Europa 2028”, creată pentru a susține reformele și integrarea europeană a Republicii Moldova. Totodată, acesta administrează investiții în valoare de aproximativ 1,8 miliarde de dolari în Republica Moldova și Ucraina. A absolvit Universitatea Harvard și Universitatea Erasmus din Rotterdam.