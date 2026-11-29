Zece sesizări privind posibile încălcări ale legislației electorale au fost înregistrate de Poliție în timpul alegerilor din UTA Găgăuzia. Incidentele au fost semnalate în mai multe localități din regiune și vizează inclusiv presupuse cazuri de transportare organizată a alegătorilor și agitație electorală.

Potrivit poliției, cinci sesizări se referă la posibila transportare organizată a alegătorilor către secțiile de votare din satul Copceac și municipiul Ceadîr-Lunga.

Alte două cazuri vizează agitația electorală și afișarea materialelor electorale în municipiul Comrat. Totodată, trei incidente au fost raportate în localitățile Svetlîi, Copceac și Ceadîr-Lunga.

Poliția precizează că toate sesizările sunt verificate pentru a stabili circumstanțele și eventualele încălcări.