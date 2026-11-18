Comisia Electorală Centrală a stabilit data de 29 noiembrie 2026 pentru desfășurarea turului doi al alegerilor pentru funcția de Guvernator (Bașcan) al Autonomiei Găgăuze și pentru alegerea deputaților în Adunarea Populară, în 21 de circumscripții electorale.

În aceeași zi, locuitorii circumscripției electorale Baurci nr. 12 vor reveni la urne pentru votarea repetată în vederea alegerii deputatului în Adunarea Populară.

Niciun candidat nu a obținut majoritatea voturilor

Decizia CEC vine după ce, în urma scrutinului din 15 noiembrie, niciun candidat la funcția de bașcan și niciunul dintre candidații pentru funcția de deputat în cele 21 de circumscripții nu a reușit să obțină mai mult de jumătate din voturile valabil exprimate.

Astfel, în buletinele de vot pentru turul doi vor fi incluși primii doi candidați care au acumulat cele mai multe voturi în primul tur, în ordinea descrescătoare a rezultatelor.

La Baurci se organizează votare repetată

În circumscripția Baurci nr. 12, alegerile pentru funcția de deputat au fost declarate nevalabile. Motivul este că la urne s-au prezentat mai puțin de un sfert dintre alegătorii înscriși în listele electorale.

Prin urmare, pe 29 noiembrie, alegătorii din această circumscripție vor avea ocazia să voteze din nou.

Ce reguli se aplică finanțării campaniei electorale

CEC precizează că plafoanele financiare stabilite anterior pentru campania electorală rămân valabile atât pentru turul doi, cât și pentru votarea repetată. La calcularea sumelor disponibile vor fi luate în considerare și cheltuielile deja raportate de concurenții electorali.

Totodată, candidații care continuă competiția electorală vor trebui să prezinte rapoartele privind finanțarea campaniei în condițiile și termenele prevăzute de legislație.

Stoianoglo și Gagauz ajung în turul doi pentru funcția de bașcan al Autonomiei Găgăuze

Alegerile pentru funcția de bașcan al Autonomiei Găgăuze vor fi decise în turul doi, după ce niciunul dintre candidați nu a reușit să obțină majoritatea voturilor. În cursa finală au ajuns Alexandr Stoianoglo și Fiodor Gagauz, care au acumulat cele mai multe voturi în urma scrutinului de duminică. Rezultatele finale au fost stabilite după numărarea tuturor buletinelor de vot.

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Cine este Alexandr Stoianoglo

Alexandr Stoianoglo a ocupat funcția de procuror al UTA Găgăuzia și a fost adjunct al procurorului general. În perioada 2019–2021, a condus Procuratura Generală.

În 2024, a candidat la alegerile prezidențiale și a ajuns în turul al doilea, unde a fost învins de Maia Sandu. În 2025, a revenit în Parlament, în calitate de deputat al Blocului „Alternativa”.

Când va avea loc turul doi

Turul doi al alegerilor pentru funcția de bașcan al UTA Găgăuzia va avea loc pe 29 noiembrie, la două săptămâni după primul tur, desfășurat pe 15 noiembrie. În cursa finală se vor confrunta Alexandr Stoianoglo și Fiodor Gagauz.