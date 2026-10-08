Facturile tot mai mari la energie, gaze și cădură pun presiune pe bugetele familiilor din Republica Moldova, iar Guvernul caută sprijin pentru a putea compensa o parte din costuri în sezonul rece. Subiectul a fost discutat și la Bruxelles, unde premierul Vasile Tofan a cerut sprijinul Uniunii Europene pentru programul de compensații destinat populației. Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piorko, spune că UE analizează în prezent cum ar putea ajuta Republica Moldova, în condițiile în care și alte țări europene se confruntă cu prețuri ridicate la energie. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii În Profunzime cu Lorena Bogza.

Iwona PIORKO, AMBASADORUL UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA: „Nu sunteți singuri în asta, fiindcă dacă ați fi singuri, ar fi mai ușor de ajutat, dar provocarea asta este în mai multe țări din Europa, din cauza creșterii prețurilor și din cauza altor probleme”.

Ambasadorul a amintit că UE a oferit deja Republicii Moldova sprijin financiar pentru consolidarea rezilienței energetice. Potrivit acesteia, în ultimii ani au fost alocate zeci de milioane de euro pentru sprijinul în domeniul energiei, iar prin Strategia cuprinzătoare pentru reziliență au fost prevăzute alte 250 de milioane de euro.

UE analizează soluții pentru compensații

Iwona Piorko a confirmat că problema compensațiilor a fost discutată de premierul Vasile Tofan la Bruxelles cu oficialii europeni. Guvernul a prezentat programul de compensații pregătit pentru familiile vulnerabile, în contextul creșterii costurilor la gaze.

Iwona PIORKO, AMBASADORUL UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA: „Noi ne gândim cum am putea să ajutăm în situația când și noi ne confruntăm cu această problemă”.

În același timp, Piorko a subliniat că acordarea compensațiilor este, în primul rând, responsabilitatea Guvernului de la Chișinău. UE urmează însă să examineze posibilitatea de a oferi sprijin și să încurajeze și alți donatori să contribuie.

Iwona PIORKO, AMBASADORUL UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA: „Este un lucru pe care îl examinăm la moment”.

Discuții despre sprijinul pentru consumatori, la Bruxelles

Discuțiile despre sprijinul pentru consumatori vin într-un moment în care prețurile la energie și gaze au devenit una dintre principalele probleme pentru populație înaintea sezonului rece. Guvernul spune că obiectivul este să protejeze gospodăriile vulnerabile de impactul creșterii tarifelor. În cadrul vizitei sale la Bruxelles, premierul Vasile Tofan a ridicat problema în discuția cu comisarul european pentru Energie și Locuințe, Dan Jørgensen.

Accentul a fost pus pe măsurile necesare pentru reducerea impactului prețurilor ridicate la energie asupra cetățenilor. Premierul a vorbit inclusiv despre programul de compensații pregătit de Guvern pentru familiile vulnerabile, în contextul creșterii costurilor la gaze.

Autoritățile le cer oamenilor să economisească

În paralel cu programul de compensații pentru perioada rece, autoritățile spun că pe termen lung facturile pot fi reduse și prin diminuarea consumului de energie. Ministerul Energiei a declarat anterior în cadrul emisiunii În PROfunzime că pregătește proiecte de eficiență energetică pentru blocurile locative, inclusiv izolarea clădirilor și modernizarea sistemelor de încălzire.

Una dintre soluțiile promovate este trecerea de la încălzirea verticală la cea orizontală, care permite măsurarea mai individuală a consumului de energie termică. Potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu, în Chișinău și Bălți există deja finanțări pentru astfel de proiecte. Sunt vizate aproximativ 1.700 de blocuri din Chișinău și peste 300 din Bălți, însă lucrările urmează să fie realizate pe parcursul mai multor ani.

Autoritățile susțin că investițiile în eficiență energetică sunt necesare în condițiile prețurilor ridicate la energie și că reducerea consumului ar putea diminua, pe termen lung, impactul facturilor asupra gospodăriilor.

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Tariful la gaz și căldură

Din 1 octombrie, moldovenii plătesc mai mult pentru gaz și căldură. Un metru cub de gaz costă 26 de lei și 14 bani, cu aproape șase lei mai mult decât până acum, iar energia termică s-a scumpit cu peste 50 la sută atât la Chișinău, cât și la Bălți. Noile tarife se aplică începând cu 1 octombrie și vin în pragul sezonului rece.

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Emisiunea integrală poate fi urmărită AICI.