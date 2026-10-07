Ce cuprinde foaia de parcurs spre UE, pe care Moldova o va primi la 28 octombrie, ce înseamna deschiderea tuturor capitolelor de negociere și cum se rasfrânge integrarea treptată asupra procesului de aderare a Republicii Moldova?

Ce șanse avem să obținem ajutor pentru acordarea compensațiilor și cum ne poate ajuta UE sa ne fortificăm securitatea și apărarea? Ce așteptări au oficialii europeni de la alegerile din autonomia găgăuză și cum poate fi rezolvat, la modul practic, conflictul transnistrean?

La aceste întrebări vom încerca să obținem răspunsuri în emisiunea de joi, 8 octombrie. Invitații Lorenei Bogza sunt Iwona Pirko, ambasadorul UE la Chișinău, și Iulian Groza, director executiv IPRE.

Emisiunea începe la ora 21:00 și poate fi urmărită live pe site-ul protv.md, dar și pe pagina noastră de YouTube.