Premierul Vasile Tofan susține că Republica Moldova este într-o cursă contra cronometru pentru a încheia negocierile de aderare la Uniunea Europeană până în 2028. Într-un mesaj publicat pe Facebook, șeful Guvernului a anunțat deschiderea negocierilor pe 17 capitole noi, incluse în clusterele „Piața internă” și „Competitivitate și creștere incluzivă”. Astfel, numărul capitolelor de negociere deschise ajunge la 24 din totalul de 33.

„Suntem într-o cursă contra cronometru pentru a încheia negocierile de aderare până în 2028. Avem multe de făcut într-un timp scurt, dar astăzi facem un pas important: deschidem cu UE 17 noi capitole de negociere, în clusterele «Piața internă» și «Competitivitate». Astfel, ajungem la 24 din cele 33 de capitole”, a scris premierul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit lui Vasile Tofan, deschiderea celor două clustere vizează domenii care pot avea un impact direct asupra cetățenilor și mediului de afaceri din Republica Moldova.

„Cele 2 noi clustere țin de lucruri foarte concrete: oportunități de muncă în UE, recunoașterea diplomelor și a calificărilor, protejarea drepturilor la pensie pentru cei care au lucrat în mai multe țări, investiții în industrie și cercetare, servicii financiare mai sigure și un acces mai simplu al companiilor noastre pe piața europeană”, a menționat șeful Guvernului.

Premierul a avertizat, însă, că deschiderea negocierilor reprezintă doar o etapă a procesului de integrare europeană, iar autoritățile trebuie să accelereze reformele și să asigure funcționarea instituțiilor conform standardelor europene.

„Deschiderea capitolelor a fost o etapă dificilă. Urmează una și mai solicitantă: reformele, legile și instituțiile care trebuie să funcționeze la standarde europene”, a subliniat Vasile Tofan.

În același mesaj, premierul a afirmat că autoritățile își mențin obiectivul de integrare europeană, în pofida provocărilor care urmează.

„Însă hotărârea noastră de a merge în UE este mai puternică decât obstacolele care ne stau în față. Vrem ca cetățenii și antreprenorii din Moldova să beneficieze de aceleași drepturi și oportunități ca în orice stat membru”, a scris acesta.

La final, Vasile Tofan le-a mulțumit tuturor celor implicați în procesul de aderare și a reiterat angajamentul Guvernului de a continua parcursul european al Republicii Moldova.

CE PREVĂD CLUSTERELE 2 ȘI 3

CLUSTERUL 2 - PIAȚA INTERNĂ

Libera circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor

Concurență și servicii financiare

Protecția consumatorilor

CLUSTERUL 3 - COMPETITIVITATE ȘI CREȘTERE INCLUZIVĂ

Economie și fiscalitate

Digitalizare și mass-media

Educație și cercetare

Politici sociale și dezvoltarea întreprinderilor

Moldova a deschis deja două clustere de negocieri în 2026

Republica Moldova a primit statutul de țară candidată la aderarea la UE în iunie 2022, iar în 2026 procesul de negocieri a avansat cu deschiderea unor noi capitole. Pe 15 iunie au fost deschise negocierile pentru Clusterul 1 – „Valori fundamentale”, iar pe 14 iulie pentru Clusterul 6 – „Relații externe”. Ulterior, la 7 octombrie Chișinăul a fost invitat să prezinte pozițiile pentru alte două clustere, care vizează piața internă, competitivitatea și creșterea economică.

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