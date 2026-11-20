Ungaria și-a retras obiecțiile față de deschiderea ultimelor două clustere de negociere pentru aderarea Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană, deblocând astfel următoarea etapă a procesului de extindere. Informația a fost confirmată de diplomați europeni pentru publicația Kyiv Independent.

Este vorba despre clusterele care vizează agricultura și agenda verde, a căror deschidere era întârziată de opoziția Budapestei.

Potrivit diplomaților citați, Ungaria nu a oferit anterior o explicație pentru poziția sa, însă reticența era pusă pe seama contextului politic intern și a dorinței noului guvern de la Budapesta de a nu fi perceput drept prea conciliant față de Kiev, scrie Kyiv Independent.

Retragerea obiecțiilor nu înseamnă însă că cele două clustere au fost deschise oficial. Pentru aceasta, ambasadorii celor 27 de state membre ale UE trebuie să convină asupra unei poziții comune, care ulterior va fi aprobată de miniștrii de resort. Abia după parcurgerea acestor etape va putea avea loc conferința interguvernamentală prin care deschiderea clusterelor devine oficială.

Potrivit estimărilor, toate cele șase clustere de negociere ar urma să fie deschise până în luna decembrie.

Următoarea etapă: reformele în justiție și combaterea corupției

După deschiderea tuturor clusterelor, atenția Bruxellesului se va concentra asupra statului de drept, independenței justiției și combaterii corupției. Republica Moldova și Ucraina trebuie să îndeplinească o serie de criterii intermediare în aceste domenii, înainte de a putea considera încheiate oficial anumite capitole ale negocierilor.

În cazul Republicii Moldova, Comisia Europeană a constatat, în raportul său anual privind țările candidate, că autoritățile de la Chișinău au realizat, în mare parte, reformele necesare pentru îndeplinirea acestor criterii. Diplomați europeni au declarat pentru Kyiv Independent că se așteaptă ca Executivul comunitar să transmită statelor membre, în săptămâna 23 noiembrie, un raport care să confirme progresele înregistrate de Republica Moldova.

Ucraina mai are de recuperat în ceea ce privește reformele din domeniul statului de drept. Pentru accelerarea acestora, Uniunea Europeană și Kievul au creat un grup comun de lucru, despre care un diplomat european estimează că ar putea tripla ritmul progreselor.

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, și ministrul lituanian de Externe, Kęstutis Budrys, și-au exprimat speranța că Ucraina va reuși să îndeplinească reformele necesare până la sfârșitul președinției Lituaniei la Consiliul Uniunii Europene, în iunie 2027.

Anterior, Ungaria ar fi blocat următorul pas în procesul de aderare a Republicii Moldova și Ucrainei la UE

În octombrie, Kyiv Independent relata că Ungaria ar fi blocat următorul pas în procesul de aderare a Republicii Moldova și Ucrainei la UE, deși cerințele sale anterioare ar fi fost îndeplinite. La acel moment, Guvernul de la Chișinău preciza că nu au fost înaintate obiecții la adresa Republicii Moldova și explica faptul că procedurile de avansare a negocierilor sunt complexe.

Ulterior, pe 6 noiembrie, președintele Maia Sandu declara că Ungaria nu blochează și nici nu intenționează să blocheze procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

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