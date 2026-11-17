În prima sa apariție publică după revenirea de la Moscova, Vadim Krasnoselski anunță noi înțelegeri cu Rusia privind livrările de gaze naturale în regiunea transnistreană. Liderul separatist susține că Moscova nu va abandona regiunea și va asigura în continuare gazele necesare populației și producerii energiei electrice. Potrivit acestuia, există deja soluții de finanțare pentru livrări până în primăvara anului viitor.

La o întrevedere cu reprezentanții așa-ziselor structuri legislative și executive de la Tiraspol, în care a prezentat rezultatele vizitei în Rusia, Vadim Krasnoselski a spus că a primit asigurări clare că Moscova va continua să susțină regiunea transnistreană cu gaze naturale și energie electrică. Acesta spune că a primit asigurări de la oficialii ruși că Moscova nu va abandona regiunea și că au fost discutate soluții pentru asigurarea livrărilor pe termen lung.

Potrivit liderului separatist, la Moscova au fost discutate și alte subiecte, inclusiv menținerea păcii, educația, memoria istorică și relațiile culturale. Krasnoselski susține că lipsa dialogului agravează situația din regiune și afirmă că multe dintre probleme ar putea fi soluționate prin negocieri.

Vadim KRASNOSELISKII, LIDERUL DE LA TIRASPOL: „Regiunea transnistreană se află într-o situație dificilă, în mare parte din cauza lipsei unui proces de negocieri. După întîlnirea cu conducerea Federației ruse părerea a fost aceeași, aceasta este atât poziția Ministerului rus de Externe, cât și poziția noastră. De aceea, oricât de dificil ar fi, mai devreme sau mai târziu, tot ne vom așeza la masa negocierilor.”

Declarațiile vin după o vizită de două săptămâni în capitala Rusiei, unde Krasnoselski s-a întâlnit cu mai mulți oficiali și a fost decorat de Vladimir Putin. Mai mult, reprezentanții administrației de la Tiraspol susțin că au identificat deja surse de finanțare pentru aprovizionarea cu gaze până în aprilie 2027.