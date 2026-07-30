Premierul Vasile Tofan a ajuns la București, unde efectuează prima sa vizită oficială de la preluarea funcției. Acesta este însoțit de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, și ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

Prim-minstrul a declarat că România rămâne principalul partener strategic al Republicii Moldova și că discuțiile vor viza proiecte comune în mai multe domenii.

„România este principalul partener strategic al Republicii Moldova și cel mai devotat susținător al parcursului nostru european”, a scris premierul.

Potrivit acestuia, autoritățile de la Chișinău și București urmează să discute despre proiecte în economie, infrastructură, energie, securitate, educație și cultură.

„Ne dorim să aprofundăm această relație”, a mai transmis Vasile Tofan.

Întrevedere și cu președintele României

În cadrul vizitei, premierul moldovean va avea o întrevedere și cu președintele României, Nicușor Dan.

Totodată, Vasile Tofan va purta discuții cu conducerea Parlamentului României, în contextul consolidării relațiilor bilaterale dintre Chișinău și București.

Întâlnire cu oamenii de afaceri basarabeni

Agenda vizitei include și o sesiune de discuții cu reprezentanții Clubului Oamenilor de Afaceri Basarabeni.

Vizita are loc în contextul cooperării strânse dintre Republica Moldova și România, în special pe dimensiunea europeană și proiectele comune de dezvoltare.

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