Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a avut o discuție telefonică cu prim-ministrul Irlandei, Micheál Martin, în contextul în care Irlanda a preluat, în această lună, Președinția Consiliului Uniunii Europene. Șeful Guvernului de la Chișinău i-a mulțumit oficialului irlandez pentru sprijinul constant acordat parcursului european al Republicii Moldova și și-a exprimat încrederea că, în timpul Președinției irlandeze, procesul de aderare va înregistra noi progrese.

„Am un ritm bun de implementare a reformelor, am deschis recent Clusterul 6 – «Relații externe» și suntem hotărâți să avansăm, în această toamnă, cu deschiderea tuturor celor patru clustere rămase. Contăm pe Președinția irlandeză pentru a transforma acest moment favorabil într-un succes comun”, a declarat Vasile Tofan.

Cooperare bilaterală și sprijin pentru diaspora

În cadrul convorbirii, cei doi premieri au abordat și subiecte ce țin de relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Irlanda, situația comunității moldovenilor stabiliți în Irlanda, precum și necesitatea avansării negocierilor privind acordul bilateral în domeniul protecției sociale.

Potrivit lui Vasile Tofan, Republica Moldova și Irlanda împărtășesc mai multe caracteristici comune, inclusiv existența unor diaspore numeroase, care contribuie la dezvoltarea economică și socială a ambelor state și consolidează legăturile dintre societăți.

La 14 iulie, Republica Moldova a făcut un nou pas important în procesul de integrare europeană. Țara noastră a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru Clusterul 6 – „Relații externe”, etapă care apropie Chișinăul de obiectivul strategic de a deveni stat membru al blocului comunitar.

Citeste si : Republica Moldova deschide oficial negocierile pentru Clusterul 6 „Relații externe”: Guvernul menționează că acest pas aduce „mai multă siguranță, oportunități economice și investiții”

La 15 iunie, Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe Clusterul 1 – „Valori fundamentale”, în cadrul celei de-a doua Conferințe interguvernamentale Republica Moldova – Uniunea Europeană, desfășurată la Luxemburg. Evenimentul a fost marcat de participarea delegației conduse de prim-ministrul Alexandru Munteanu.

Citeste si : Uniunea Europeană a deschis primul cluster de negocieri cu Republica Moldova. Maia Sandu: „Este o realitate pe care deja o construim”

Republica Moldova a depus cerere de aderare la UE în 2022, după ce Rusia a declanșat războiul din Ucraina. Termenul pe care și l-au propus reprezentanții actualei conduceri a țării pentru încheierea negocierilor de aderare este 2028.