Premierul ales, Vasile Tofan, a transmis un mesaj după ce Parlamentul i-a acordat votul de încredere pentru noul Cabinet de miniștri. Acesta le-a mulțumit deputaților pentru susținere și a declarat că își asumă responsabilitatea mandatului primit.

„Vă mulțumesc tuturor pentru încrederea acordată. Simt o mare responsabilitate, dar și presiunea acestui mandat. Îmi voi da străduința să mă ridic la nivelul așteptărilor. Avem foarte mult de lucru. Doamne ajută, să fie într-un ceas bun!”, a scris Vasile Tofan.

Noul Guvern urmează să își înceapă oficial activitatea după depunerea jurământului de către miniștri în cadrul unei ceremonii la Președinția Republicii Moldova.

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Vasile Tofan, candidatul propus de PAS pentru funcția de premier al Republicii Moldova

Vineri, 10 iulie, Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că îl va propune pe Vasile Tofan la funcția de prim-ministru. A doua zi, șefa statului a semnat decretul privind desemnarea acestuia în urma consultărilor pe care le-a avut cu fracțiunea PAS. Vasile Tofan are la dispoziție 15 zile pentru a forma Cabinetul de miniștri.

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Ulterior, Vasile Tofan a făcut primele declarații în calitate de premier desemnat. A spus că va prioritiza economia, reformele instituțiilor publice și integrarea europeană a Moldovei. Dar și că va face schimbări în actualul cabinet de miniștri.

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Cine este Vasile Tofan

Vasile Tofan este investitor și om de afaceri, cu experiență în management și investiții internaționale, iar în prezent este implicat în mai multe proiecte de afaceri din Republica Moldova. Nu este însă pentru prima dată când i se propune funcția de prim-ministru. Acum două luni, în podcastul Lorenei Bogza, Tofan a dezvăluit că președinta Maia Sandu i-a propus să preia conducerea Guvernului, însă a refuzat, spunând că avea nevoie de timp pentru a-și încheia angajamentele din mediul de afaceri. În cele din urmă, funcția a fost preluată de Alexandru Munteanu.

Vasile Tofan conduce Mișcarea Civică „Europa 2028”, creată pentru a susține reformele și integrarea europeană a Republicii Moldova. Totodată, acesta administrează investiții în valoare de aproximativ 1,8 miliarde de dolari în Republica Moldova și Ucraina. A absolvit Universitatea Harvard și Universitatea Erasmus din Rotterdam.