Republica Moldova s-a confruntat aseară cu un deficit de energie electrică în orele de consum maxim, în pofida apelului autorităților către populație de a reduce consumul. Premierul Vasile Tofan a declarat că, pentru a evita deconectările, țara a fost nevoită să cumpere energie de avarie la prețuri de două până la trei ori mai mari decât cele obișnuite. Șeful Guvernului a făcut un nou apel către cetățeni să economisească energia, avertizând că astfel de situații s-ar putea repeta tot mai des în perioada următoare.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Este un subiect important și din păcate cred că e un subiect care va reapărea pe agenda tot mai des și mai des. Ieri, în pofida încercărilor noastre de a economisi, totuși nu am identificat ca țară circa 130 MWh de energie în perioada 21.00-23.00. Și asta înseamnă că a trebuit să cumpărăm această energie la prețuri foarte mari, de două, trei ori mai scump, de pe bursă.”

Tofan a făcut referire la deficitul de energie din Ungaria și în România, dar și din Bulgaria, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării care scoate centralele electrice din funcțiune.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Sunt probleme în lanț. Deci, la capitolul energie va fi tot mai puțină ofertă și trebuie să ne asigurăm cu toții ca să nu plătim prețuri mai mari, trebuie să stingem lumina și să fim mai economi, în special în perioada de seară. Ține de banii noștri comuni și să fim cât mai responsabili cu energia și același lucru, ține de apă. Și subiectul apei și subiectul energiei va fi tot mai mult și tot mai presant pe agenda publică.”

Moldova s-a confruntat cu un deficit de energie

Aseară, Republica Moldova s-a confruntat cu un deficit de energie de aproximativ 130 MWh între orele 21:00 și 23:00. Deși autoritățile au cerut populației să economisească, consumul a urcat la peste 900 MW, depășind media obișnuită de 800 MW, ceea ce a obligat țara să cumpere curent la prețuri mari.

Unii analiști au vorbit în acest context despre un sabotaj al cetățenilor față de apelul autorităților.

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