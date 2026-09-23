Premierul Vasile Tofan a discutat, la New York, cu premierul Regatului Norvegiei, Jonas Gahr Støre, despre consolidarea relațiilor bilaterale și continuarea proiectelor comune în domenii importante pentru dezvoltarea și reziliența Republicii Moldova.

Vasile Tofan a apreciat sprijinul constant oferit de Norvegia Republicii Moldova, menționând contribuția acestei țări la consolidarea securității energetice, modernizarea sistemului educațional și creșterea capacității țării de a face față provocărilor din regiune.

Cei doi oficiali au salutat și deschiderea Ambasadei Regatului Norvegiei la Chișinău, despre care au spus că va facilita dialogul și cooperarea dintre cele două țări.

Prețurile la energie și compensațiile pentru populație

Un subiect important al discuției a fost situația din sectorul energetic. Premierul de la Chișinău a vorbit despre impactul prețurilor la energie asupra populației și economiei, precum și despre măsurile întreprinse de Guvern pentru a sprijini cetățenii prin mecanismul de compensații.

Vasile Tofan a mulțumit Norvegiei pentru sprijinul oferit până acum și a încurajat continuarea asistenței destinate reducerii vulnerabilității energetice, inclusiv prin susținerea mecanismului de compensații.

„Prețurile la energie pun o presiune mare, iar Rusia încearcă să exploateze această situație prin mesaje manipulatorii și propagandă. Avem o iarnă grea înainte, însă Guvernul va acorda compensații, iar acest sprijin, chiar dacă pare mic, face diferența pentru oameni”, a declarat Vasile Tofan.

Atacurile hibride și reziliența Republicii Moldova

În cadrul întrevederii au fost abordate și atacurile hibride ale Rusiei împotriva Republicii Moldova, precum și importanța consolidării rezilienței țării.

Partea norvegiană și-a exprimat disponibilitatea de a continua cooperarea cu Republica Moldova și de a sprijini în continuare domeniile-cheie.

Norvegia, implicată în modernizarea școlilor

Cei doi premieri au discutat și despre modernizarea Școlilor Model, proiect susținut de Norvegia și implementat prin intermediul Ministerului Educației și Cercetării.

Partea norvegiană a apreciat rezultatele obținute până acum și și-a exprimat interesul pentru continuarea cooperării în domeniul educației.

La rândul său, Vasile Tofan a invitat companiile și fondurile norvegiene să exploreze oportunitățile de investiții din Republica Moldova.

Premierul Norvegiei și-a exprimat deschiderea pentru dezvoltarea unor noi proiecte și consolidarea relațiilor economice dintre cele două țări.