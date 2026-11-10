Prim-ministrul Vasile Tofan va efectua miercuri, 11 noiembrie, o vizită de lucru în Antalya, Turcia, unde va participa la cea de-a 31-a sesiune a Conferinței Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice (COP31).

În cadrul vizitei, premierul va lua parte la Summitul Liderilor de la Antalya, organizat în marja conferinței COP31, care reunește reprezentanți ai statelor participante pentru discuții privind schimbările climatice.

De asemenea, șeful Executivului va participa la un eveniment organizat de Bulgaria, dedicat securității apei, energiei și transporturilor în contextul schimbărilor climatice.

Întrevederi cu oficiali și reprezentanți ai instituțiilor financiare

Agenda vizitei include și întrevederi cu oficiali de rang înalt, precum și cu reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii despre persoanele cu care urmează să discute premierul sau subiectele concrete de pe agenda întrevederilor.