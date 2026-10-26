Republica Moldova își propune să atragă mai multe investiții din Ucraina și să devină o platformă pentru companiile ucrainene care vor să ajungă pe piețele din România și Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis de premierul Vasile Tofan la Forumul Economic Internațional de la Kiev, la care a participat alături de prim-ministrul Ucrainei, Sergii Koretskyi.

„Mesajul meu pentru antreprenorii ucraineni a fost simplu: priviți Moldova ca pe un partener pentru creștere. Vrem companii ucrainene care să investească aici, să creeze locuri de muncă și să folosească Moldova ca platformă spre România și piețele UE”, a scris premierul.

Tofan a menționat că a revenit de mai multe ori la forumul de la Kyiv în calitate de investitor, iar de această dată a participat în calitate de prim-ministru al Republicii Moldova.

Moldova ar putea deveni un hub logistic pentru mărfurile ucrainene

Premierul a subliniat că Republica Moldova ar putea contribui și la diversificarea rutelor de transport pentru mărfurile ucrainene, în condițiile în care războiul a perturbat căile tradiționale de aprovizionare.

Potrivit lui Tofan, rutele alternative și conexiunile cu piețele europene ar putea crea noi oportunități economice pentru Republica Moldova, inclusiv prin atragerea investițiilor și apariția unor noi locuri de muncă.

„Ucraina apără și securitatea Moldovei și a Europei”

În mesajul său, premierul a transmis și recunoștința Republicii Moldova față de Ucraina pentru rezistența în fața agresiunii rusești, subliniind importanța acesteia pentru securitatea regională.

„Ucraina nu își apără doar propria libertate – apără și securitatea Moldovei și a Europei”, a declarat Vasile Tofan.

Forumul Economic Internațional de la Kiev a fost un prilej pentru discutarea oportunităților de cooperare economică și a posibilităților de consolidare a relațiilor dintre Republica Moldova și Ucraina.

Vasile Tofan, întrevederi cu Zelenski și conducerea Ucrainei

În cadrul vizitei de lucru la Kiev, Vasile Tofan va avea întrevederi cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu premierul ucrainean, Sergii Koretskyi, și cu președintele Radei Supreme, Ruslan Stefanchuk. Discuțiile vor viza relațiile bilaterale, schimburile comerciale, securitatea regională și parcursul european al celor două state.

Din delegația Republicii Moldova fac parte vicepremierul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

Citeste si : Vasile Tofan a ajuns la Kiev. Premierul se va întâlni cu Volodimir Zelenski. Despre ce vor discuta