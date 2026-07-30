Prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a fost primit joi, la București, cu onoruri militare de către premierul interimar al României, Ilie Bolojan. Vizita oficială este prima deplasare externă a lui Tofan în calitate de șef al guvernului de la Chișinău.

Elena Pozdîrcă
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Cei doi premieri urmează să discute despre aprofundarea relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și România, proiectele comune de infrastructură, securitatea energetică și parcursul european al Republicii Moldova.

Vasile Tofan este însoțit la București de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, și ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

Întrevedere și cu președintele României

În cadrul vizitei, premierul moldovean va avea o întrevedere și cu președintele României, Nicușor Dan.

Totodată, Vasile Tofan va purta discuții cu conducerea Parlamentului României, în contextul consolidării relațiilor bilaterale dintre Chișinău și București.

Întâlnire cu oamenii de afaceri basarabeni

Agenda vizitei include și o sesiune de discuții cu reprezentanții Clubului Oamenilor de Afaceri Basarabeni.

Vizita are loc în contextul cooperării strânse dintre Republica Moldova și România, în special pe dimensiunea europeană și proiectele comune de dezvoltare.

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Sursă video: Guvernul Republicii Moldova

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