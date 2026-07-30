Vasile Tofan, primit cu onoruri militare la București de premierul interimar al României, Ilie Bolojan - VIDEO

Prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a fost primit joi, la București, cu onoruri militare de către premierul interimar al României, Ilie Bolojan. Vizita oficială este prima deplasare externă a lui Tofan în calitate de șef al guvernului de la Chișinău.