Premierul desemnat, Vasile Tofan, și-a prezentat în parlament programul de guvernare cu care solicită votul de încredere al deputaților, structurat în jurul a cinci întrebări-cheie ce vizează economia, aderarea la Uniunea Europeană, reforma administrației publice, securitatea și creșterea calității vieții.

1.Cum repornim economia?

În deschiderea discursului, Vasile Tofan a declarat că prima misiune a viitorului Guvern este relansarea economiei, în contextul unei creșteri economice de doar 0,4% în primul trimestru și al investițiilor publice reduse. Potrivit acestuia, agricultura tradițională și vechile motoare economice nu mai pot susține dezvoltarea țării, iar accentul trebuie mutat pe tehnologie, servicii, procesarea agroalimentară, energie, turism și industrii creative. Tofan a spus că prioritatea guvernului este restabilirea încrederii investitorilor și stimularea inițiativei economice.

Vasile TOFAN, PREMIER DESEMNAT: „Motoarele vechi ale economiei încetinesc. Agricultura tradițională, cablajele și exporturile spre Est nu mai pot susține singure creșterea. Motoare noi există: tehnologie, servicii, procesare agro-alimentară, energie, turism, industrii creative, dar operează la turatii încă prea mici și insuficient finanțate”.

2.Cum folosim aderarea la Uniunea Europeană pentru a moderniza țara?

Premierul desemnat și-a propus ca Republica Moldova să fie pregătită până la sfârșitul anului 2028 pentru finalizarea negocierilor și semnarea Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană. În 2026, executivul își propune deschiderea tuturor celor șase clustere de negociere și implementarea a peste 90% dintre angajamentele asumate. Totodată, Tofan a subliniat că integrarea europeană trebuie să însemne reforme aplicate în practică, instituții funcționale și investiții în capacitatea administrativă.

Vasile TOFAN, PREMIER DESEMNAT: „În anul 2026 trebuie să deschidem toate cele șase clustere de negociere, iar rata anuală de implementare a angajamentelor trebuie să depășească 90%”.

3.Cum facem statul mai eficient și mai echitabil?

Programul prevede un audit funcțional al ministerelor, agențiilor și instituțiilor subordonate. Potrivit lui Tofan, vor fi eliminate suprapunerile de competențe, iar instituțiile care nu își mai justifică existența vor fi reorganizate sau lichidate. În același timp, vor fi protejate funcțiile esențiale, iar sistemul de salarizare din sectorul public urmează să fie făcut mai transparent și mai coerent.

Vasile TOFAN, PREMIER DESEMNAT: „Vom identifica funcțiile inutile, suprapunerile și programele care nu justifică banii cheltuiți. Unele instituții vor fi reorganizate sau comasate. Nu am iluzia că va fi ușor, dar cele care și-au pierdut utilitatea vor fi lichidate”.

4.Cum protejăm pacea, democrația și legea?

La capitolul securitate, premierul desemnat a anunțat investiții în supravegherea spațiului aerian, protecția cibernetică, comunicații și modernizarea sistemului de avertizare publică. De asemenea, Guvernul își propune să crească gradul de supraveghere tehnologică a frontierei de la aproximativ 25% la 60% până în 2029 și să intensifice lupta împotriva crimei organizate, traficului de droguri și persoane, criminalității cibernetice și finanțării acțiunilor de destabilizare.

Vasile TOFAN, PREMIER DESEMNAT: „Am trăit la Kiev. Știu sunetul alarmei de antirachetă. Știu cum zboară un Shahed și cum lovește un Kalibr. Știu cum este să aduni dimineața cioburile geamurilor sparte de explozia unui Iskander la 50 de metri de casa ta”.

5.Cum se vor vedea toate acestea în viața oamenilor?

Vasile Tofan susține că dezvoltarea economică trebuie să se reflecte în salarii mai bune, servicii publice mai eficiente și oportunități sporite de angajare. Programul de guvernare prevede creșterea ratei de ocupare a populației de la aproximativ 57% la 62% până în 2029, integrarea a cel puțin 100.000 de persoane pe piața muncii, reducerea numărului tinerilor care nu sunt nici în educație, nici în câmpul muncii și introducerea registrului digital al salariaților.

Vasile TOFAN, PREMIER DESEMNAT: „Trebuie să valorificăm mai bine potențialul femeilor, tinerilor, persoanelor cu dizabilități, refugiaților din Ucraina, celor reveniți din diasporă și oamenilor în etate care vor și pot continua să lucreze”.

Programul de guvernare a fost prezentat în plenul parlamentului, unde deputații urmează să decidă dacă vor acorda votul de încredere Cabinetului propus de Vasile Tofan.

Lista miniștrilor

Săptămâna trecută, Vasile Tofan și-a prezentat echipa guvernamentală cu care va merge în parlament. În listă sunt 4 nume noi, iar restul miniștrilor, inclusiv vicepremierii pentru Integrare Europeană și Reintegrare, rămân din Guvernul Munteanu. Șefi noi vom avea la Ministerul Agriculturii, cel al Finanțelor, cel al Sănătății și la Cultură.

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Vasile Tofan, candidatul propus de PAS pentru funcția de premier al Republicii Moldova

Vineri, 10 iulie, Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că îl va propune pe Vasile Tofan la funcția de prim-ministru. A doua zi, șefa statului a semnat decretul privind desemnarea acestuia în urma consultărilor pe care le-a avut cu fracțiunea PAS. Vasile Tofan are la dispoziție 15 zile pentru a forma Cabinetul de miniștri.

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Ulterior, Vasile Tofan a făcut primele declarații în calitate de premier desemnat. A spus că va prioritiza economia, reformele instituțiilor publice și integrarea europeană a Moldovei. Dar și că va face schimbări în actualul cabinet de miniștri.

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Cine este Vasile Tofan

Vasile Tofan este investitor și om de afaceri, cu experiență în management și investiții internaționale, iar în prezent este implicat în mai multe proiecte de afaceri din Republica Moldova. Nu este însă pentru prima dată când i se propune funcția de prim-ministru. Acum două luni, în podcastul Lorenei Bogza, Tofan a dezvăluit că președinta Maia Sandu i-a propus să preia conducerea Guvernului, însă a refuzat, spunând că avea nevoie de timp pentru a-și încheia angajamentele din mediul de afaceri. În cele din urmă, funcția a fost preluată de Alexandru Munteanu.

Vasile Tofan conduce Mișcarea Civică „Europa 2028”, creată pentru a susține reformele și integrarea europeană a Republicii Moldova. Totodată, acesta administrează investiții în valoare de aproximativ 1,8 miliarde de dolari în Republica Moldova și Ucraina. A absolvit Universitatea Harvard și Universitatea Erasmus din Rotterdam.