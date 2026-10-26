Premierul Vasile Tofan s-a întâlnit la Kiev, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Cei doi au discutat despre proiecte de infrastructură, inclusiv poduri, drumuri și căi ferate, consolidarea legăturilor energetice, gestionarea resurselor de apă din Nistru și cooperarea în domeniul securității.

Potrivit premierului, Republica Moldova și Ucraina vor să dezvolte proiecte care să conecteze mai bine cele două țări și să creeze noi oportunități pentru companiile de pe ambele maluri ale frontierei.

Vasile Tofan/ Facebook

Un subiect important al discuțiilor a fost gestionarea comună a resurselor de apă, în special a râului Nistru, care reprezintă o sursă importantă de apă pentru Republica Moldova. Cei doi oficiali au abordat și consolidarea securității energetice, prin dezvoltarea legăturilor dintre sistemele energetice ale celor două state.

De asemenea, Vasile Tofan și Volodimir Zelenski au discutat despre cooperarea pentru protejarea spațiului aerian și siguranța cetățenilor, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Volodimir Zelenski/ Facebook

Pace, dezvoltare și un viitor sigur pentru cetățeni

Premierul a declarat că ambele țări își doresc pace, dezvoltare și un viitor sigur pentru cetățenii lor și a reafirmat angajamentul Republicii Moldova și al Ucrainei de a continua parcursul european.

Moldova și Ucraina au semnat un acord de cooperare militară

Tot în cadrul vizitei la Kiev, Republica Moldova și Ucraina au semnat un acord de cooperare militară. Documentul va facilita schimbul de experiență și valorificarea soluțiilor tehnologice dezvoltate și testate de Ucraina în condiții de război, în special pentru protejarea spațiului aerian.

Acordul a fost semnat în contextul riscurilor de securitate generate de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, care afectează și Republica Moldova.

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O nouă conexiune electrică

Totodată, oficialii au discutat despre consolidarea interconexiunilor electrice și extinderea colaborării în sectorul gazelor naturale. Pe agendă se află pregătirea celui de-al doilea circuit al liniei electrice Bălți–Dnestrovsk, care ar putea crește cu aproximativ 500 MW capacitatea de schimb de energie electrică dintre cele două țări.

A fost discutată și accelerarea semnării unui memorandum de înțelegere între Moldelectrica și Ukrenergo. Proiectele ar urma să contribuie la consolidarea securității și independenței energetice a Republicii Moldova și Ucrainei.

Tofan, într-o vizită de lucru la Kiev

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, se află astăzi într-o vizită de lucru la Kiev. În cadrul acesteia, Vasile Tofan, împreună cu prim-ministrul Ucrainei, Serhii Korețki, a depus flori la Zidul Memoriei apărătorilor căzuți pentru Ucraina, în semn de omagiu adus celor care și-au pierdut viața în război.

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