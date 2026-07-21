Premierul votat de Parlament, Vasile Tofan, afirmă că nu intenționează să își construiască o carieră în politică și susține că, după încheierea mandatului de prim-ministru, va reveni la activitatea sa din afara vieții publice. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „În Profunzime”.

Tofan a declarat că și-a asumat funcția de premier într-un moment pe care îl consideră decisiv pentru Republica Moldova, însă nu își dorește să rămână în politică după expirarea mandatului.

„Nu am planuri pentru alte roluri, nu vreau să fac carieră politică. Mi-am promis mie și familiei mele că după septembrie 2029 revin la viața normală. Am mai mult de trei ani de politică în față și până la finalul acestui mandat cred că voi avea politică peste cap, mai mult decât mi-am dorit”, a spus premierul.

Prioritatea: aderarea la Uniunea Europeană și relansarea economiei

Șeful Executivului a subliniat că întreaga sa atenție va fi concentrată asupra obiectivelor pe care și le-a propus pentru perioada mandatului, în special integrarea europeană și redresarea economiei.

„Cred că este un moment important pentru țara noastră. Vrem să fim gata să semnăm Tratatul de aderare la Uniunea Europeană în 2028. Acesta este obiectivul. Vrem să repornim economia, pe asta vreau să mă focusez”, a declarat Vasile Tofan.

Nu intenționează să devină membru PAS

Întrebat dacă va adera la Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiunea care i-a acordat votul de încredere în Parlament, Vasile Tofan a declarat că, în prezent, nu are astfel de planuri.

Vasile TOFAN, PREMIERUL ALES:„Le sunt foarte recunoscător membrilor PAS că m-au votat și că mi-au acordat încrederea. La moment nu planific să devin membru PAS.”

Cu toate acestea, premierul ales a subliniat că este conștient de responsabilitatea pe care o are față de partidul care îl susține și față de cetățeni.

Vasile TOFAN, PREMIERUL ALES: „Înțeleg că trebuie să lucrez cu ei și că fiecare zi este ca un mini-referendum. În fiecare zi trebuie să demonstrez că merit încrederea oamenilor și a partidului care m-a votat.”

Premierul ales, Vasile Tofan, a participat astăzi la ședința parlamentului, unde a solicitat și ulterior a primit votul de încredere pentru programul de guvernare și echipa de miniștri.

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Cine este Vasile Tofan

Vasile Tofan este investitor și om de afaceri, cu experiență în management și investiții internaționale, iar în prezent este implicat în mai multe proiecte de afaceri din Republica Moldova. Nu este însă pentru prima dată când i se propune funcția de prim-ministru. Acum două luni, în podcastul Lorenei Bogza, Tofan a dezvăluit că președinta Maia Sandu i-a propus să preia conducerea Guvernului, însă a refuzat, spunând că avea nevoie de timp pentru a-și încheia angajamentele din mediul de afaceri. În cele din urmă, funcția a fost preluată de Alexandru Munteanu.

Vasile Tofan conduce Mișcarea Civică „Europa 2028”, creată pentru a susține reformele și integrarea europeană a Republicii Moldova. Totodată, acesta administrează investiții în valoare de aproximativ 1,8 miliarde de dolari în Republica Moldova și Ucraina. A absolvit Universitatea Harvard și Universitatea Erasmus din Rotterdam.