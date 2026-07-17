Vicepreședintele PAS, Doina Gherman, anunță că vor fi schimbări în componența viitorului cabinet de miniștri și spune că premierul desemnat Vasile Tofan va avea libertatea de a-și forma propria echipă guvernamentală. Potrivit deputatului, noul executiv ar urma să vină cu „un nou suflu”, iar printre principalele obiective se numără relansarea economiei și pregătirea Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană. Gherman susține că Tofan are susținerea formațiunii și va decide singur asupra eventualelor remanieri. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV.

Doina GHERMAN, VICEPREȘEDINTELE PAS: „Vor fi schimbări. Asta a menționat și domnul prim-ministru desemnat. Vor fi anumite ajustări în echipa guvernamentală. Cred că noul guvern va aduce un nou suflu, mai mult optimism”.

Vicepreședintele PAS a spus că premierul desemnat beneficiază de toată încrederea formațiunii și că nu i se va dicta componența cabinetului de miniștri.

Doina GHERMAN, VICEPREȘEDINTELE PAS: „Premierul desemnat are mână liberă. Nu avem cum să dictăm la remanierile din guvern. Este echipa pe care și-o creează premierul desemnat și are toată încrederea noastră”.

Doina Gherman a menționat că una dintre principalele priorități ale noului Executiv va fi pregătirea Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană, dar și relansarea economiei.

Doina GHERMAN, VICEPREȘEDINTELE PAS: „Repornirea economiei este un domeniu în care premierul desemnat este foarte bun, cunoscător. A prezentat cifre convingătoare și pentru opoziție”.

Totodată, Gherman a declarat că noul guvern va trebui să recâștige încrederea cetățenilor, după evenimentele din ultimele săptămâni care au afectat imaginea echipei de guvernare.

Doina GHERMAN, VICEPREȘEDINTELE PAS: „Este esențial ca domnul Tofan să recâștige încrederea oamenilor. Este important pentru noi ca să mergem înainte”.

Experții spun cine are cele mai mari șanse să rămână în viitorul guvern și unde sunt așteptate remanierile

Experții spun că cele mai mari schimbări sunt așteptate în blocul economic, în timp ce ministerele care gestionează integrarea europeană, reintegrarea și apărarea au cele mai mari șanse să rămână fără remanieri. De asemenea, unii miniștri care sunt și fruntași ai partidului de guvernare ar putea să-și păstreze funcțiile. Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a spus că premierul desemnat va încerca să-și formeze propria echipă, dar nu va putea ignora în totalitate dorințele partidului de guvernare.

Potrivit expertului WatchDog, Andrei Curăraru, cele mai mari șanse să rămână în funcție le au vicepremierii Cristina Gherasimov și Valeriu Chiveri.

De asemenea, au șanse să-și păstreze fotoliile unii miniștri care sunt și fruntași ai partidului, de exemplu, Dan Perciun de la educație, Vladimir Bolea de la Infrstructură, Mihai Popșoi de la externe sau Gheorghe Hajder de la Mediu, spun analiștii. Și actualul ministru al Apărării este văzut de experți ca unul greu de înlocuit.

În schimb, cele mai probabile remanieri sunt așteptate în ministerele economice. Experții spun că orice premier își dorește să lucreze cu oameni din propria echipă în portofoliile-cheie, iar ministrul Finanțelor ar putea plăti politic pentru reformele controversate promovate în ultimele luni.

De asemenea, ne putem aștepta la remanieri în domeniul justiției. Totuși, componența finală a viitorului guvern va depinde atât de negocierile politice, cât și de prioritățile pe care și le va asuma noul cabinet, subliniază analiștii.

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Vasile Tofan merge marți în fața deputaților cu programul de guvernare

Parlamentul se va întruni marți, 21 iulie, într-o ședință plenară decisivă pentru viitorul noului Cabinet de miniștri. Deputații urmează să examineze Programul de activitate al Guvernului și să se pronunțe asupra acordării votului de încredere Executivului, inclusiv asupra componenței acestuia.

Ce priorități cere viitorul premier pentru noul guvern

Ieri, candidatul la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tofan, a anunțat că a finalizat discuțiile cu cei 16 miniștri interimari și că are acum o imagine mai clară asupra situației din fiecare domeniu gestionat de guvern. Oficialul susține că următoarea etapă va fi stabilirea echipei guvernamentale și elaborarea programului de guvernare, în urma consultărilor cu partidele politice și reprezentanți ai mai multor sectoare.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Tofan a precizat că le-a solicitat miniștrilor interimari să pregătească note detaliate privind principalele provocări și obiective pentru următoarele 12 luni.

Vasile Tofan, candidatul propus de PAS pentru funcția de premier al Republicii Moldova

Vineri, 10 iulie, Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că îl va propune pe Vasile Tofan la funcția de prim-ministru. A doua zi, șefa statului a semnat decretul privind desemnarea acestuia în urma consultărilor pe care le-a avut cu fracțiunea PAS. Vasile Tofan are la dispoziție 15 zile pentru a forma Cabinetul de miniștri.

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Ulterior, Vasile Tofan a făcut primele declarații în calitate de premier desemnat. A spus că va prioritiza economia, reformele instituțiilor publice și integrarea europeană a Moldovei. Dar și că va face schimbări în actualul cabinet de miniștri.

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Cine este Vasile Tofan

Vasile Tofan este investitor și om de afaceri, cu experiență în management și investiții internaționale, iar în prezent este implicat în mai multe proiecte de afaceri din Republica Moldova. Nu este însă pentru prima dată când i se propune funcția de prim-ministru. Acum două luni, în podcastul Lorenei Bogza, Tofan a dezvăluit că președinta Maia Sandu i-a propus să preia conducerea Guvernului, însă a refuzat, spunând că avea nevoie de timp pentru a-și încheia angajamentele din mediul de afaceri. În cele din urmă, funcția a fost preluată de Alexandru Munteanu.

Vasile Tofan conduce Mișcarea Civică „Europa 2028”, creată pentru a susține reformele și integrarea europeană a Republicii Moldova. Totodată, acesta administrează investiții în valoare de aproximativ 1,8 miliarde de dolari în Republica Moldova și Ucraina. A absolvit Universitatea Harvard și Universitatea Erasmus din Rotterdam.