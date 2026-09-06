Într-o lume în care trendurile se schimbă de la o zi la alta, există oameni care nu aleargă după ele. Le înțeleg, le adaptează și, uneori, le aduc chiar în sala de clasă. Alexandru Leahu este profesorul de matematică pe care elevii îl recunosc imediat. Cu lecțiile transformate în experiențe apropiate de lumea copiilor, a devenit cunoscut nu doar la catedră, ci și în mediul online. Este profesorul care demonstrează că și educația poate fi în trend.

Alex LEAHU, PROFESOR DE MATEMATICĂ: „Școala trebuie să fie a elevilor, într-un fel sau altul, ca să simți că-i viu când intri într-o școală.”

Pentru Alex Leahu, școala nu începe și nu se termină la tablă. Începe cu o conversație, cu o glumă, cu un limbaj pe care elevii îl înțeleg. Pentru că, spune profesorul, dacă vrei să fii auzit de generația de astăzi, trebuie mai întâi să-i înțelegi lumea.

Alex LEAHU, PROFESOR DE MATEMATICĂ: „Foarte mult interacționez cu tinerii, dar tinerii mereu au dictat moda și alte chestii și respectiv trebuie cu o răspunzi.”

Iar lecția nu este niciodată într-un singur sens. Profesorul spune că, de multe ori, el este cel care învață de la elevi.

Alex LEAHU, PROFESOR DE MATEMATICĂ: „În multe cazuri ei mă ajută ca eu să țin pasul cu trendurile. Ca să fiu, cum s-ar spune, în rând cu lumea.”

Are mii de urmăritori pe rețelele sociale, iar explicațiile sale la matematică ajung dincolo de pereții sălii de clasă. Uneori, chiar și până la alți profesori. Alex Leahu, sau profesorul cu barba albastră, așa cum este cunoscut în mediul online, a înțeles că pentru generația crescută cu telefonul în mână, și educația trebuie să găsească un limbaj nou.

La orele lui, matematica nu vine întotdeauna în forma în care o știm din manuale. Vine cu tehnologie, cu umor și cu un profesor care nu se teme să renunțe la tiparele clasice. Pentru că, înainte de formule și ecuații, există copilul. Iar ca să-l înveți, spune Alex Leahu, trebuie mai întâi să-l asculți.

Alex LEAHU, PROFESOR DE MATEMATICĂ: „Fiecare copil are nevoie de un prieten. Și respectiv dacă tu poți să-i dai spațiul ăsta ca el să-ți fie prieten, ca el să poate să se deschidă, ca el să poate să-ți povestească ce-l macină, ce piatră ducE pe spate, atunci nu contează. Adică e așa de când lumea și pământul.”

O lecție devine o conversație, o explicație devine o provocare, iar matematica – materia de care mulți se tem – începe să pară mai simplă.

„Câteodată învățăm fără ca să ne dăm seama că noi învățăm această chestie.”

„Avem rezultate impecabile – 8, 9, 10. Înainte nu prea îmi plăcea matematica, dar cu venirea domnului Alexandru am început să o înțeleg și am început să învăț mai bine.”

Dar profesorul nu ține pasul cu schimbarea doar pentru elevii săi. Îi ajută și pe colegii de breaslă să descopere tehnologii noi și să înțeleagă mai bine generația pentru care telefonul, internetul și rețelele sociale fac parte din viața de zi cu zi.

Alex LEAHU, PROFESOR DE MATEMATICĂ: „Atât timp cât copiii la etapa actuală sunt foarte bine cunoscuți cu tehnologiile, noi profesorii încercăm să ținem pas pentru că curiozitatea copilului să nu dispară în timpul orilor și aceste instruiri ne ajută să reușim să menținem pasul cu tânăra generație și să menținem curiozitatea lor pe parcursul întregii ori.”

Poate că aceasta este, de fapt, cea mai importantă lecție - lumea se schimbă, iar școala se schimbă odată cu ea. Iar cei care îi învață pe copii trebuie, la rândul lor, să rămână mereu elevi.

De 27 de ani, PRO TV Chișinău este în trend. Iar oameni precum Alex Leahu ne arată că trendul nu înseamnă doar să ții pasul cu schimbarea. Uneori, înseamnă să ai curajul să o aduci la tine în clasă.