Peste 18 mii de tineri au fost deja înmatriculați la universitățile din Republica Moldova, după sesiunea de bază a admiterii. Numărul este cu aproximativ 2.500 mai mare decât anul trecut. Cei care nu au reușit să ocupe un loc mai au o șansă, însă timpul este limitat: sesiunea suplimentară se încheie astăzi.

După sesiunea de bază, peste 18 mii de candidați au fost deja înmatriculați la programele de licență, studii integrate și master. Numărul este cu aproximativ 2.500 mai mare decât în aceeași etapă a admiterii de anul trecut.

Dina MUNTEANU, REPORTER PRO TV: „Potrivit Ministerului Educației, în total, 18.259 de absolvenți de licee au fost înmatriculați în acest an - 14.195 la programe de licență și studii integrate, iar alte 4.064 la master. Cea mai mare creștere este la studiile de licență, unde numărul celor înmatriculați este cu peste 2.200 mai mare față de anul trecut.”

REZULTATE PRIMA ETAPĂ DE ADMITERE

18.259 - TOTAL

14.195 – LICENȚĂ ȘI STUDII INTEGRATE

4.064 – MASTER

La buget au fost înmatriculați 6.444 de studenți, ceea ce înseamnă că aproximativ 80 la sută dintre locurile finanțate de stat sunt deja ocupate. Pentru sesiunea suplimentară au mai rămas locuri bugetare la mai multe programe, inclusiv în domeniul Științelor educației, Ingineriei, Științelor agricole și ale naturii, dar și la Arhitectură și construcții și Servicii ale securității.

Dina MUNTEANU, REPORTER PRO TV: „În sesiunea de bază, cele mai căutate au fost facultați din Științe economice, Drept, Științele educației, Tehnologiile informației și comunicațiilor și Inginerie. Ministerul Educației precizează că Științele educației rămân un domeniu prioritar, în condițiile deficitului de cadre didactice.”