De 14 ani, Tudor Șevcenco duce o luptă pe care mulți ar fi abandonat-o de mult. Nu pentru un teren, nu pentru bani, ci pentru a salva două hectare de pădure din Trușeni. La 67 de ani, continuă să calce pragul sălilor de judecată, convins că ceea ce este pădure trebuie să rămână pădure. În timp ce autoritățile vorbesc despre plantarea copacilor, el încearcă să îi salveze pe cei care există deja.

„Aceasta este unica pădurice în formă de cizmă de pe planetă.”

„Acela mi se pare că e mesteacăn. Acolo la vale gros de vreo 80 de ani, la fel, e mesteacăn. La vale e sălcâm și așa mai departe sunt multe, multe specicii.”

Într-o țară în care pădurile dispar mai repede decât apar, un bărbat din Trușeni refuză să renunțe la visul lui – pădurea să rămână pădure. Determinarea sa este susținută și de localnici.

Vasile GHIMPU, LOCALNIC: „Este unicul lucru frumos care a rămas în zona dată, nu vrem să o pierdem, noi nu vrem să construim aici. Noi vrem pur și simplu să fie un spațiu verde.”

Tudor BOUNEGRU, LOCALNIC: „Eu sunt pentru aceasta ca pădurea să rămână ca un spațiu liber de odihnă, de recreare. Eu nu văd posibilitate ca să poți să construiești aici case deoarece pământul acesta este afânat. Casa are șanse să accidenteze”.

Pădurea, care are puțin peste două hectare, este amplasată între 4 întovărășiri pomicole din cadrul comunei Trușeni. Tudor Șevcenco este cel care de 14 ani luptă în instanță pentru a apăra bucata de pădure după ce Consiliul Local Trușeni a vândut pâmântul și l-a împărțit în loturi pentru construcții.

Tudor ȘEVCENCO, 67 DE ANI:„Consiliul Local Trușeni în anul 2010 a luat o decizie de a nimici această pădure. Au împărțit-o ei între ei în 36 de loturi.”

De atunci a început un proces judecătoresc care durează până în prezent.

Tudor ȘEVCENCO, 67 DE ANI: „În 10 ani de zile au am lipsit o ședință, acum primăvara asta, că mi-a fost rău foarte tare și nu am putut să mă duc.”

În 2012, Tudor Șevcenco împreună cu un grup de localnici au atacat în instanță decizia Consiliului Local Trușeni. Oamenii susțin că pădurea are statut silvic și trebuie protejată. Șase ani mai târziu, în 2018, Curtea de Apel le-a dat câștig de cauză și a anulat decizia autorităților locale. Peste încă un an, Curtea Supremă de Justiție le-a dat și ea dreptate oamenilor iar hotărârea de anulare a vânzării a devenit irevocabilă. Dar litigiul nu s-a încheiat aici. După o cerere de revizuire depusă ulterior, dosarul a fost reexaminat și reluat de la zero la Curtea de Apel, iar în luna mai a acestui an instanța a respins pretențiile celor care cer conservarea pădurii.

Tudor ȘEVCENCO, 67 DE ANI: „Curtea de Apel încă 7 ani a rezolvat cererea de revizuire 7 ani, da, și acum pe 13 mai a fost emisă o încheiere că cererea noastră este neîntemeiată și le-au dat lor câștig să nimicească pădurea.”

Tudor Șevcenco nu renunță și după ce va primi hotărârea judecătorească o va contesta la Curtea Supremă de Justiție. Am solicitat o reacție și de la Primăria Trușeni. Viorica Beregoi spune că pe atunci nu făcea parte din administrația publică locală și că actul este ilegal, însă instituția nu mai poate anula acea decizie.

Viorica BEREGOI, PRIMARULUI COMUNEI TRUȘENI: „Nu avem pârghii legale pentru că acolo nu sunt primii proprietari care au deținut aceste terenuri, sunt deja câte 3-4 proprietari la aceste terenuri. Așteptăm ce ne va dicta instanța.”

Ministrul Mediului, care militează pentru împădurirea Moldovei și care admite că e posibil ca decizia Consiliului Local din Trușeni să fi fost emisă cu încălcări ale legii, spune că nu poate interveni în astfel de cazuri.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „În cazul dat vorbim despre un teren din proprietatea administrației publice locale. Așa cum Ministerul nu poate interveni pe terenul care aparține altcuiva, nu intervine nici în cazul dat și nici într-o altă primărie. Ministerul Mediului gestionează pădurile care sunt proprietate de stat.”

Diana AMBROS, REPORTER PRO TV: „În timp ce autoritățile își declară public interesul pentru zonele verzi și vorbesc despre plantarea a sute de mii de copaci, la marginea Chișinăului se duce o luptă surdă pentru păstrarea unor arbori care există deja. Este o luptă care se duce în tăcere, dar cu o determinare desăvârșită. Pentru Tudor Șevcenco, miza a rămas aceeași ca acum 14 ani: ca pădurea să rămână pădure. Pentru oameni.”

Tudor ȘEVCENCO, 67 DE ANI: ”Nu o să cedez am strâns 345 de semnături, oamenii mă susțin. Asta e bogăția, uitați-vă ce frumusețe. Uitați-vă ce vânt și cum pădurea oprește vânturile.”