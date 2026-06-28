Natalitatea e în cădere liberă în țara noastră, iar declinul demografic continuă să se adâncească. Anul trecut s-au născut 22,1 mii de copii, cu aproximativ 1,5 mii mai puțini decât în 2024, ceea ce reprezintă o diminuare de peste 6 la sută, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Principalele cauze ale scăderii natalității sunt, conform unui articol Financial Times, concentrarea pe carieră, preocupările financiare, accentul pe studii, iar mai nou influența rețelelor sociale și timpul petrecut online, care produc schimbări majore în relațiile inter-umane. Experții de la noi atrag însă atenția și asupra migrației tinerilor și a îmbătrânirii populației.

Nelly are 39 de ani și a devenit mamă anul trecut. Spune că dacă ar putea da timpul înapoi ar proceda diferit și nu ar mai fi amânat acest moment atât de mult.

Inițial dorința de a construi totul singură, femeie independentă, după aia, până am reușit, totuși contează, dacă aș putea oferi un sfat e mai bine să ai copii mai devreme.

Carieră, îmi construiesc casă, fac tot ce îmi trebuie și după voi avea copii.

Am făcut ce am vrut, dar ideea e că acum prioritățile sunt altele , cred că ar fi trebuit să fi făcut diferit.

Când creezi familie, mai din timp și după apar prietenii, cunoștințele, e altfel când construiești singur și când o faci în doi.

Înainte dacă trăiai pentru tine până la 25, acum o faci și până la 35, e alegerea fiecăruia.04.15- În ultimul timp foarte mulți nu își doresc să fie părinți.

În același parc i-am găsit și pe Elena și Victor Odobescu, care își trăiesc mândri rolul de bunici pentru Sara.

Elena ODOBESCU, BUNICĂ: „În fiecare zi venim cu ea, suntem acasă, la pensie și avem posibilitatea să stăm cu ea. Copiii sunt ocupați, au serviciu și îi ajutăm, cât putem.”

Potrivit Elenei, preocuparea pentru carieră a fost unul dintre aspectele care l-a făcut și pe fiul său să mai întârzie momentul în care să le dăruiască o nepoțică.

„La ce vârstă a devenit fiul dumneavoastră tată?

- La 37.

- A decis să aibă casă, să aibă unde să locuiască familia și cariera.

- Iar dumneavoastră?

- La 22 de ani.

- Iar eu la 30.

- Atunci era mai greu, noi am locuit cu părinții împreună, toată viața.

- Acum copiii au posibilitatea să-și deschidă afaceri, atunci nu, munceai doar la stat. Și atât.”

Și pentru că diferențele dintre generații creează contraste, Vlad este dovada vie. Are 20 de ani și spune că și-ar dori să devină tată peste trei ani.

Vlad SOROCEAN, STUDENT: „Nu există o vârstă când trebuie să devii părinte. Azi tineretul este foarte distrat, încă se gândesc la viața de burlac, nu își imaginează să fie viitori părinți.”

Ionela SAMORSCHI, STUDENTĂ: „Eu consider că totuși trebuie să terminăm studiile, după aș tinde să mă încadrez în câmpul muncii, iar pe parcurs poate. - Trebuie să fim pregătiți atât moral, cât și material.”

Potrivit Biroului Național de Statistică natalitatea se află într-un declin continuu. În 2025, în țara noastră s-au născut 22.100 de copii, în descreștere cu 1500 de copii față de anul 2024 și cu peste 1900 de copii mai puțini decât în 2023. Contrastul e și mai mare față de anul 2022.

RATA NATALITĂȚII

2025 – 22.100 copii născuți

2024 – 23.600 copii născuți

2023 – 24.033 copii născuți

2022 – 26.952 copii născuți

Scăderea numărului de nașteri este vizibilă și la cea mai mare maternitate din țară, Spitalul Clinic Municipal ”Gheorghe Paladi”.

Oleg POTACEVSCHI, VICEDIRECTOR, ASISTENȚA MEDICALĂ A MAMEI ȘI COPILULUI: „Rata natalității este 4599 de nașteri, comparativ cu anul 2016 când erau 8705 nașteri, a scăzut numărul de aproape două ori.01.24- Vârsta medie a femeilor nu sunt schimbări, după 35 de ani, în 2017 au fost 1345 de nașteri, acum 44 de nașteri.”

Femei de la 14 la 20 de ani mai puține.

Mai mult decât atât, în țară sunt tot mai puține femei aflate la prima naștere. Multe aleg să devină mame în străinătate.

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC: „Noi am avut o creștere foarte puternică demografică prin anii 80-85. - Din anul 98 în dreapta Nistrului și din 96 în stânga Nistrului sporul natural este negativ. Se nasc mai puțini copii decât mor.„

Potrivit expertului economic Veaceslav Ioniță natalitatea a scăzut enorm în toată lumea, iar instutuția familiei suferă schimbări majore.

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC: „Dacă cândva era 39 de copii la 1000 de locuitori, acum e sub zece. A scăzut de patru ori, motivele sunt multe printre care creșterea bunăstării populației.”

Chiar dacă sună straniu, cu cât oamenii sunt mai bogați cu atât au mai puțini copii.

Potrivit expertului, pe lângă venituri, casătoriile la vârste mai târzii, alegerea carierei și formării profesionale sunt factori actuali care întârzie procesul întemeierii unei familii.

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC: „Dar este și partea bună, mortalitate infantilă, dacă înainte mamele nășteau intuitiv mulți copii că mulți mureau.”

Noi în ultimii 30 de ani de zile am reușit cu ajutorul medicinei, stilul de viața mai bun, grija față de copii să reducem dramatic ponderea copiilor care mor până la 4 ani.

La mijloc rămâne o mare problemă între generațiile care pleacă și cele care vin, atenționează Ioniță.

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC: „Astăzi la noi pentru prima dată am ajuns mai puțin de un copil la un bătrân, în 2024. În locul generației care pleacă practic nu vine una nouă în loc. Asta înseamnă că nu o să ai forță de muncă, nu o să ai cu ce să-i întreții pe cei în vârstă.”

Și trei lipsa populației înseamnă lipsa consumatorilor și a creșterii economice.

Reducerea natalității este influnțată direct de migrația tinerilor, incertitudinea economică și modificarea priorităților sociale. Potrivit BNM, vârsta medie a mamelor la prima naștere se apropie de 27 de ani. Totodată, un articol Financial Times arată că natalitatea scăzută este o tendință globală. În mai bine de două treimi din cele 195 de țări ale lumii, numărul mediu de copii născuți a scăzut sub rata de înlocuire de 2,1, care menține populațiile stabile fără imigrație.

În 66 de țări, media este acum unu, iar în unele zero. Dintre numeroșii factori care contribuie la scăderea natalității, cel mai recent pare să fie legat de utilizarea tehnologiei. Unii cercetători atrag atenția asupra faptului că numărul nașterilor a scăzut primul și cel mai rapid în zonele care au primit conectivitate mobilă de mare viteză mai devreme.

Doi cercetători de la Universitatea din Cincinnati afirmă că smartphone-urile au transformat modul în care tinerii petrec timpul împreună, reducând drastic socializarea față în față, pe lângă aspectele legate de finanțe sau studii, în ceea ce privește reducerea fertilității.