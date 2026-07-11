Sute de copii din țară aleg să-și petreacă o bună parte din vacanța de vară în tabere. Unii merg acolo doar o săptămână, alții chiar și de două ori pe sezon. Și pentru că au parte de numeroase activități, cei mici spun că nu au timp să stea cu nasul în telefon.

„Îmi place la tabără, anul trecut tot am fost. Acasă nu am ce face, stau în telefon. Vara asta este plictisitoare, toți stau în telefoane și eu am cumpărat un bilet ca să vin la tabară.”

„Aici este vesel, foarte mulți prieteni îmi fac și discoteca este în fiecare seară.”

Râsetele copiilor și muzica se aud încă de la intrarea în tabăra Poienița Veselă, semn că aici distracția este în toi. Cea mai mare veselie este la bazin, unde copiii se răcoresc și profită din plin de vacanță.

„Ne jucăm cu mingea, înotăm, facem curse în timp ce înotăm.”

„Mă scald la bazin și mai vorbesc cu prietenii pe care mi-i fac și mă distrez în general.”

În timp ce unii copii se bălăcesc, alții aleg terenurile de sport sau atelierele creative.

„Sunt foarte multe activități, facem sport dimineața, plecăm la bazin, colorăm.”

„Mie îmi place să merg la această tabără pentru că sunt activități interesante și copiii cărora le place să se joace.”

Distracția nu este singura preocupare. În fiecare seară, copiii participă la concursuri și spectacole, pentru care repetă cântece, dansuri și alte momente artistice.

„E bine. Mie îmi place e ca acasă într-un fel. Este un pic greu, dar e foarte frumos.”

Ion PATIC, DIRECTORUL TABEREI POIENIȚA VESELĂ: „Suntem bucuroși că suntem solicitați. s-au realizat toate biletele. Acum suntem în turul trei, mai avem încă patru ture. În total vor fi cuprinși cu odihna 3500 de copii.”

Atmosfera este la fel de distractivă și la tabăra Alunelul. Copiii spun că aici își petrec timpul mult mai activ decât acasă.

„Este foarte interesant, foarte distractiv și petrecem timpul foarte util și nu stăm foarte mult în gadgeturi.”

„-Este frumos, ne facem prieteni noi.

-Și care sunt activitățile voastre preferate

-Să ne ducem la bazin, la discotecă, să facem competiții sportive.”

Când soarele devine prea puternic, copiii se mută în interior, unde participă la jocuri și alte activități distractive.

„Am ales să-mi petrec vacanța de vară aici la tabără, deoarece, acasă nu prea am ce face. Eu nu am surori sau frați ca să mă joc cu ei și eu am venit aici la tabără ca să mă distrez și să mă simt bine.”

În această vară la tabăra Alunelul se vor odihni în jur de 1500 de copii.

Violeta PELENCO, DIRECTOR TABĂRA ALUNELUL: „A început foarte bine. Prima perioadă a fost timpul mai ploios ceea ce puțin ne-a încurcat la activități, dar acum ne bucurăm de un timp frumos, de soare, copii se odihnesc, se scaldă la piscină, au diferite activități.”

Vacanța de vara se încheie pe 31 iulie, iar de pe 1 septembrie toți copiii vor reveni la ore.