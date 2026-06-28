Moldova surprinde lumea mondială a vinului! Un vin de colecție din țara noastră a fost declarat cel mai bun printre mii de probe degustate, în orb, de experți internaționali. La Concours Mondial de Bruxelles, aproape jumătate din vinurile moldovenești au revenit acasă cu medalii.

7000 de vinuri secretizate, 300 de experți din toată lumea și 3 zile de degustări la Concours Mondial de Bruxelles. Printre jurați - și Andrei Cibotaru din Republica Moldova.

Andrei CIBOTARU, JURAT MONDIAL DE BRUXELLES: „Doar două vinuri din toată lumea, cele aproape șapte mii de vinuri înscrise în concurs au obținut acest titlu de ”Revelația competiției”. Vinul alb este din Republica Moldova, este un vin special, mai vechi de 30 de ani și a surprins jurații prin calitatea sa și modul de a se învechi atât de bine.”

“Ungaria și Moldova încoronează sesiunea de vinuri roșii și albe” — titrează mai târziu presa mondială. O adevărată performanță într-o competiție cu greii din lumea vinului.

Andrei CIBOTARU, EXPERT ÎN VINURI: „Vinurile sunt jurizate în orb, nu cunoaștem producătorul, țara, eticheta, prețul sau alte detalii relevante. Vinurile noastre au concurat de rând cu vinuri renumite din Franța, Italia, Spania sau alte țări producătoare de vin din lume.”

E un vin vechi de 31 de ani, unul special. Se numește vin pelicular la noi, echivalentul Heresului din Spania. Auriu la culoare, cu arome intense de nuci și migdale — un vin ce poate rezista până la 100 de ani.

Ștefan ODAGIU, PREȘEDINTE VINĂRIE: „O perioadă îndelungată vinurile peliculare nu s-au produs, noi am reușit să salvăm rasa specială de drojdii, din 2014 se produc toate tipurile de vinuri speciale.”

În Moldova, acest vin costă cam 15 euro. Peste hotare, echivalentul lui ar fi dublu sau triplu în preț.

Ștefan ODAGIU, PREȘEDINTE S.A. ”VINURI IALOVENI”: „Este un vin alb produs din două soiuri albe europene, Sauvignon Blanc și Riesling în proporție de 1 la 1.”

Este o tehnologie clasică.

Pe lângă premiul mare, aproape jumătate dintre vinurile moldovenești înscrise în concurs au luat aur sau argint. La roșii, s-a remarcat un vin din Saperavi — un soi georgian la origine, dar care s-a poziționat foarte bine la… Bulboaca.

Cristian GAFIN, MANAGER ÎN DOMENIUL EXPORT: „Are nuanțe plăcute de roșii coapte, prune uscate, vișină, lasă o senzație de pipier negru și nuanțe fumurii care vin de la baric, fiind maturat 26 de luni.- Anul acesta a fost unul generos.”

Iar, dacă mergem mai la sudul țării, atunci vinurile din Rara Neagră au fost cele care au impresionat.

Igor PRODAN, ENOLOG PRINCIPAL, DIRECȚIE DE INOVAȚII ÎN CADRUL GRUPULUI PURCARI: „Am selectat în jur de 20 de vinuri, dintre care nouă au luat Gold și din care unul a luat Grand Gold. Sunt foarte bucuroși să regăsim seria Parcelo, o serie nouă pe care am prezentat-o, fiind Pinot Grigio, Sabineau Blanc, Viorica. Și Grand Goldul care este rară neagră și suntem foarte mândri să luăm Grand Golda rară neagră. E un simbol reprezentativ pentru țara noastră și e o varietate foarte importantă pentru noi.”

Iar dacă e să trecem și la descrierea vinului roșu, care a câștigat aurul mare în cadrul concursului...

Igor PRODAN, ENOLOG PRINCIPAL, DIRECȚIE DE INOVAȚII ÎN CADRUL GRUPULUI PURCARI: „Deci este un vin leger, este un vin, nu are o încărcare foarte mare fenolică și de culoare, este un vin foarte specific, cu nuanțe specifice de fructe, roșii, de coacăză. Este foarte caracteristic însă și țării noastre, uite nuanțele astea de fructozitate. Și eu cred că asta ne diferențează de multe alte țări.”

Într-o lume suprasaturată a vinului, aceste medalii nu înseamnă doar mândrie.

Cristian GAFIN, MANAGER ÎN DOMENIUL EXPORT: „Dacă vorbim despre export, la sigur medaliile ne ajută, când trimit o listă de produse cu un palmares mai mare de medalii am o credibilitate mai mare în fața importatorilor.”

După ce au cules medaliile la concurs, vinificatorii așteaptă acum culesul în vie. Potrivit experților, se anunță o roadă bună pentru vinul moldovenesc.