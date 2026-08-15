A început sezonul pentru echipele italiene. Fiorentina, care trece printr-un proces de reconstrucție, a debutat în Cupa Italiei cu o victorie clară. Monza, Parma și Cagliari sunt celelalte formații din Serie A, calificate mai departe.

Fiorentina nu a avut milă de Benevento în primul său meci din sezonul 2026/2027. Gudmundsson a înscris după un minut de la start. De fapt, Fiorentina a confirmat că este unul dintre cele mai intrigante proiecte ale noii stagiuni. Echipa din Florența a fost mult timp în zona retrogradării și a încheiat abia pe locul 15 sezonul trecut, așa că a schimbat totul din temelii.

Fabio Grosso, un amator al fotbalului dinamic, a preluat funcția de antrenor, iar peste 120 de milioane de euro au fost cheltuiți pentru jucători tineri ca Oulai, Atta, Pellegrino, Fabbian, Brescianini, Valdepenas și alții. În plus, Fiorentina a adus sub formă de împrumut vedete de la echipe mari: Franco Mastantuono de la Real Madrid, Alex Jimenez de la Bournemouth, Joao Mario de la Juventus și Radu Drăgușin de la Tottenham.

După ce Moise Kean a făcut 2 la 0 cu Benevento, Drăgușin a fost aprope să înscrie în primul meci la noua echipă. Însă, fundașului român, revenit în Italia, unde s-a consacrat la Genoa, și-a tecut în cont pasa decisivă la Ranieri. Fiorentina s-a impus cu 4 la 1 și s-a calificat în șaisprezecimile Cupei Italiei.

În aceeași rundă a turneului au ajuns alte trei cluburi din Serie A, evitând surprizele. Cagliari a trecut cu 1 la 0 de Arezzo, echipa unde moldoveanul Artur Ioniță este căpitan, Parma a învins Catania cu 2 la 0, grație dublei puștiului de 18 ani, Simone Lontani.

Iar Monza a bătut-o pe Avellino cu 3 la 0.

Meciurile din turul doi al Cupei Italiei continuă. Cele mai importante echipe din Serie A, printre care Inter, AC Milan, Napoli și Juventus vor începe turneul din faza optimilor.