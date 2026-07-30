A impresionat la Cupa Mondială de fotbal, unde a reușit unul dintre cele mai frumoase goluri ale turneului, și a atras atenția marilor cluburi europene. Kerim Alajbegovic este pe cale să ajungă la Juventus Torino pentru aproximativ 40 de milioane de euro.

Golul marcat de Alajbegovic în poarta Qatar-ului, când Bosnia a învins cu 3 la 1, a fost nominalizat la titlul de „reușita turneului”. La doar 18 ani, mijlocașul ofensiv a atras atenția mai multor echipe mari, fiind așteptat în Premier League.

Chelsea s-a aflat în negocieri avansate, dar se pare că Juventus a oferit cele mai bune condiții. Kerim Alajbegovic, care a jucat sezonul trecut sub formă de împrumut la Salzburg, urmează să fie cumpărat pentru 33 de milioane de euro, care vor fi plătite de torinezi clubului Bayer Leverkusen.

Alte 7 milioane vor veni sub formă de bonusuri. Suma îl face pe puștiul de doar 18 ani al doilea cel mai scump fotbalist bosniac din istorie după Miralem Pjanic.