Se trage cortina peste cariera fabuloasă a lui Stan Wawrinka. Elvețianul s-a retras la 41 de ani într-o atmosferă caldă, acasă la Basel, unde a pierdut în primul tur. Wawrinka, câștigător a trei titluri de Mare Șlem, a fost aplaudat în picioare de spectatori, care i-au mulțumit pentru magia de pe teren și momentele de glorie.

Stan Wawrinka a jucat ultimul său meci al carierei la turneul ATP 500 din Basel. Elvețianul i-a ținut piept lui Jiri Lehecka, dar primul set l-a pierdut cu 5 la 7, iar în al doilea a luptat la tie-break, dar tot a fost învins. Este simbolic că ultima sa lovitură a fost un rever cu o mână, execuție plină de eleganță, care i-a definit cariera și i-a scos jocul în evidență.

Wawrinka a făcut un tur de onoare pe stadion, înclinându-se în fața fanilor de acasă. Spectatorii l-au petrecut cu ovații și aplauze în picioare, scandând „Merci,Stan!”.

Stan Wawrinka va rămâne cunoscut în istorie pentru stilul de joc intens și reverul cu o mână, la care apelează tot mai puțini jucători. A concurat de la egal la egal și i-a bătut pe titanii acestei perioade: Nadal, Federer, Djokovic și Murray, a cucerit trei titluri de Mare Șlem: Australian Open în 2014, Roland Garros în 2015 și US Open în 2016. Chiar dacă cea mai înaltă clasare a fost locul 3 ATP, a avut perioade în care era cel mai bun din lume.

În plus, a luat aurul olimpic la dublu, alături de Roger Federere și a câștigat cu Elveția Cupa Davis în 2014.

În 2021 a suferit o accidentare la piciorul stâng și a lipsit mai bine de un an de pe teren. Totuși, a revenit pentru a-și bucura suporterii, iar la 41 de ani pune punct unei cariere mărețe, în care a cucerit 16 titluri ATP.