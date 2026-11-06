Lovituri spectaculoase, multă adrenalină și dorință de afirmare. Orașul Hîncești s-a transformat într-o adevărată arenă a sporturilor de contact, găzduind cea de-a opta ediție a galei „Pantera Championship”. 44 de luptători din Republica Moldova și România au intrat în ring, iar miza serii a fost una specială: pentru prima dată, a fost pusă în joc centura categoriei de până la 75 de kilograme.

Ringul a devenit locul în care curajul, ambiția și pregătirea au fost puse la încercare, iar orele petrecute în sala de antrenament au dat roade. Gala „Pantera Championship” a scos la iveală noi talente, a adus surprize, dar și rezultate așteptate.

Maxim LÎSENCO, LUPTĂTOR: „ Sunt de foarte demult în acest domeniu. Practic sportul de 4 ani de zile. Nu am avut emoții, eram sută la sută pregătit și am știut că se va încheia prin K.O. ”

Vlad FRUNZĂ, LUPTĂTOR: „ Cel mai dificil moment a fost slăbirea. În rest, nimic nu a fost greu, a fost ușor. A fost conform planului, cum am vorbit cu antrenorul. ”

Pentru mulți dintre ei, competiția a fost o ocazie importantă de a-și demonstra calitățile, de a câștiga experiență și de a atrage atenția asupra potențialului lor.

Silvestru GUDIMA, LUPTĂTOR: „ Indiferent de mărime, poate să câștige oricine. Cel care muncește, indiferent dacă este mai talentat sau puternic. ”

Pavel MUNTEANU, LUPTĂTOR: „ Am arătat întregii țări că caracterul mereu va câștiga, munca depusă în sală alături de antrenor dă roade. ”

În lista confruntărilor din main-card s-au regăsit 26 de luptători. Opt dintre ei s-au bătut în două piramide, pornind din faza semifinalelor. Adrian Bălan a devenit campion în categoria de până la 65 de kilograme.

Adrian BALAN, LUPTĂTOR: „ Scopul meu general în viață este centura One Championship. Sper să ajung acolo.”

Din lista duelurilor nu puteau lipsi fetele. Moldoveanca Valeria Cazac și-a păstrat centura, după victoria prin knockout tehnic în fața Dariei-Andreea Pîrțu din România.

Valeria CAZAC, LUPTĂTOARE: „ Mă simt mândră de mine, mă simt încrezătoare. Voi avea altă adversară, cred că mai bună și sper că și pe ea o voi învinge prin knockout în prima rundă.”

Capul de afiș al serii, așteptat cu sufletul la gură de spectatori, a fost bătălia pentru centura de campion în categoria de până la 75 de kilograme. Valentin Medvițchi s-a impus prin decizie unanimă a arbitrilor în fața lui Augustin Guma.

Valentin MEDVIȚCHI, LUPTĂTOR DE KICKBOXING: „ Nu sunt emoții, pe care le pot reda prin cuvinte. Sunt mulțumit că am așa susținere. Susținerea lor a făcut diferența în această luptă.”

A opta ediției a galei „Pantera Championship” a adunat 44 de luptători, primele confruntări fiind la categoria copii, dornici să demonstreze că au un viitor mare în față.

Nicolae DELEU, ORGANIZATORUL GALEI „PANTERA CHAMPIONSHIP”: „ Aici s-au adunat cei mai buni sportivi din Republica Moldova și din România. Cu siguranță, sportivii arată rezultate excelente, pentru că vedeți la ce nivel se află sportivii. Datoria noastră este să îi promovăm.”

Unul dintre scopurile de bază ale galei este promovarea sportului de contact nu doar în Chișinău, ci în toate colțurile țării. De această dată luptele s-au dat la Hîncești.