Avem prima semifinală de la Turneul Campionilor. Carlos Alcaraz și Ben Shelton se vor lupta pentru un loc în marea finală a competiției de la Torino. Americanul și-a aflat adversarul, după ce aseară liderul mondial Alexander Zverev a încheiat perfect faza grupelor. Germanul a obținut a treia victorie consecutivă, în fața francezului Arthur Fils, pe care l-a eliminat din competiție. Iar astăzi, Carlos Alcaraz a reușit și el al treilea succes din grupă trecând de italianul Flavio Cobolli.

Liderul mondial Alexander Zverev, dar și favoritul Carlos Alcaraz continuă să impresioneze la Turneul Campionilor. Atât germanul cât și spaniolul au încheiat faza grupelor cu maximum de puncte. Aseară liderul mondial a avut nevoie de o oră și 36 de minute pentru a-l învinge pe tânărul Arthur Fils. Alexander Zverev a controlat primul set, în care a reușit break-ul decisiv în game-ul al șaptelea, iar apoi a gestionat cu maturitate momentele complicate din actul secund. Fils a încercat să revină și a avut o șansă importantă în tie-break. Francezul a salvat cinci mingi de meci și a egalat la șase, însă germanul a câștigat următoarele două puncte și a închis partida la a șasea oportunitate, scor final 6 la 4 și 7 la 6.

Înfrângerea l-a trimis acasă pe Arthur Fils, în schimb de acest rezultat a profitat Ben Shelton. Americanul a încheiat pe locul secund, cu două succese, și se va lupta în semifinale cu spaniolul Carlos Alcaraz, cel care a încheiat pe primul loc cealaltă grupă. Ibericul a reușit astăzi a treia victorie consecutivă din grupă după ce a trecut în două seturi de Flavio Cobolli. Favoritul publicului de la Torino nu a făcut față fostului lider mondial și a cedat cu 4 la 6 și 1 la 6.

Iar a doua semifinală va fi stabilită în această seară după duelul dintre Daniil Medvedev și Frances Tiafoe. Câștigătorul acestei confruntări va termina grupa pe locul secund și îl va întâlni pe Alexander Zverev. Semifinalele sunt programate mâine, iar marea finală se va disputa duminică. Turneul Campionilor se desfășoară la Inalpi Arena din Torino, Italia. Competiția reunește cei mai buni opt jucători ai sezonului, iar fondul total de premiere este unul impresionant, de peste 15 milioane de dolari.