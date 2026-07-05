Alexander Bublik, Grigor Dimitrov și Flavio Cobolli au rezistat meciurilor de cinci seturi și au obținut victorii dramatice în turul trei de la Wimbledon. Mai departe merge și campionul de la Roland Garros, Alexander Zverev.

Frances Tiafoe și Alexander Bublik au avut o bătălie epică în turul 3 de la Wimbledon. În primul game al meciului, Bublik și-a pierdut serviciul, iar americanul Tiafoe a profitat și a câștigat. Tenismenii au servit impecabil în următoarele două acte. Ambele au fost decise la tie-break, iar în ambele cazuri Bublik a câștigat schimburile lungi de puncte, anulând tocmai nouă mingi de set în partea a treia. Favoritul numărul 10 nu și-a păstrat din luciditate și în setul 4, adjudecat de Tiafoe. Bătălia s-a mutat în decisiv, când Alexander Bublik a reușit un break și a închis partida de peste 4 ore cu un as. Kazahul a servit un număr spectaculos de 48 de ași în timpul partidei.

Bublik va avea un alt adversar din Statele Unite, pe Taylor Fritz, care a trecut de italianul Lorenzo Sonego. Alți doi tenismeni italieni au avut parte și ei de confruntări thriller. Matteo Berrettini a fost condus cu 2 la 0 la seturi de veteranul Grigor Dimitrov, a revenit spectaculos și a egalat, iar în setul 5, Dimitrov a învins într-un final, ridicând publicul în picioare, care și-a amintit de abandonul său anul trecut, în partida cu Jannik Sinner, când conducea cu 2 la 0, dar s-a retras din cauza unei accidentări. Italia a avut și motive de mândrie. Al nouălea favorit, Flavio Cobolli, l-a întâlnit pe Karen Khachanov. Rusul s-a dezlănțuit și a învins cu 6 la 0 în primul set. Ulterior, Cobolli a egalat, a fost condus iarăși și a egalat din nou, abia în setul cinci reușind să câștige cu 6 la 2 pentru a pune punct confruntării de 4 ore.

Cel care l-a învins pe Cobolli în finala de la Roland Garros, Alexander Zverev, este unul din marii favoriți și la Wimbledon. Neamțul de pe locul 3 mondial s-a impus 6 la 2, 7 la 6 și 6 la 4 în fața americanului Marcos Giron, urmând să dea piept cu Jiri Lehecka în optimile de finală.