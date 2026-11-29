Naționala de rugby a Noii Zeelande și-a luat revanșa în fața Angliei și a încheiat pe podium prima ediție a competiției Nations Championship. All Blacks au câștigat finala mică, cu 26 la 8, la doar o săptămână după ce suferiseră în fața englezilor una dintre cele mai dureroase înfrângeri din istoria confruntărilor directe.

Naționala de rugby a Noii Zeelande a încheiat în forță prima ediție din Nations Championship. Selecționala All Blacks a învins Anglia cu 26 la 8, în finala mică a competiției, disputată la Londra. Pe ploaia torențială de la Twickenham, Noua Zeelandă a început partida cu multă determinare, deși Anglia a deschis scorul încă din minutul trei, printr-o lovitură de pedeapsă. Replica oaspeților nu a întârziat. În minutul 18, Wallace Sititi a reușit primul eseu al neozeelandezilor, iar Richie Mo'unga a transformat și a adus echipa sa în avantaj.

Înainte de pauză, acelați Mo'unga a mai transformat două lovituri de pedeapsă, iar Noua Zeelandă conducea cu 13 la 3. După reluare, neozeelandezii au lovit din nou. În minutul 47, Cam Roigard a scăpat de apărarea engleză și a culcat balonul în terenul de țintă.

Mo'unga a transformat eseul, iar diferența a crescut la 17 puncte. Același Richie Mo'unga a avut o zi de grație, a mai adăugat două lovituri de pedeapsă, în minutele 54 și 66, ducând scorul la 26 la 3.

Anglia a reușit să marcheze un eseu abia în minutul 75, prin Jamie George. Scor final 26 la 8 pentru Noua Zeelandă, care și-a luat revanșa după înfrângerea usturătoare cu 12 la 37, în fața aceleiași adversare, cu doar șapte zile mai devreme. All Blacks au terminat turneul pe locul trei, în timp ce trofeul primei ediții urmează să fie disputat în această seară între Franța și Africa de Sud.