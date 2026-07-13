După o pauză de doi ani, luptătoarea Anastasia Nichita, din Republica Moldova a câștigat medalia de aur la turneul RAF Wrestling, desfășurat la Tbilisi.

Campioana moldoveană a avut parte de un duel echilibrat în capitala Georgiei. Anastasia Nichita a întâlnit-o pe sportiva indiană Sangeeta Phogat, pe care a învins-o cu scorul de 7-6.

Victoria vine după o perioadă de pauză pentru luptătoarea din Republica Moldova, care a revenit astfel în competițiile internaționale.

Scorul/ realamericanfreestyle.com

Anastasia Nichita/ Instagram

Anastasia Nichita/ Instagram

Victoriile Anastasiei Nichita

Anastasia Nichita este una dintre cele mai titrate sportive din istoria luptelor din Republica Moldova. În 2022, ea a devenit campioană mondială, iar în palmares are mai multe titluri europene și medalii cucerite la competiții internaționale.

Cea mai mare performanță din carieră a obținut-o în 2024, la Jocurile Olimpice de la Paris, unde a câștigat medalia de argint la categoria de până la 57 de kilograme.

Despre competiție

Competiția reprezintă prima ediție internațională a organizației Real American Freestyle, un eveniment dedicat luptelor în stil liber.

Turneul a avut loc pe 11 iulie, la Tbilisi, Georgia, unde s-au reunit mai mulți sportivi de renume din lumea wrestlingului și a artelor marțiale.