Rivalele din America de Sud, Argentina și Brazilia, s-au distrat în amicalele cu adversarii mult mai modești. Argentina a bătut naționala Under 23 din Burkina Faso, iar Brazilia a făcut instrucție cu India.

Argentina a disputat un amical ciudat la Buenos Aires, care a adus multe critici în direcția federației. Reprezentativa din Burkina Faso a rămas blocată în Maroc, la Casablanca, din cauza anulării unui zbor, iar jucătorii au refuzat să mai plece în Argentina după haosul creat. Africanii au trimis de urgență cu câteva ore înainte de meci echipa națională de până la 23 de ani.

Evident, amicalul s-a transferat într-un fiasco, în care vedetele argentinienilor au defilat. După 12 minute era deja 3 la 0, iar Nico Paz și Julian Alvarez au stabilit scorul pauzei: 5 la 0. Vicecampionii mondiali au redus turațiile în repriza a doua, când au punctat doar Mastantuno și Giuliano Simeone.

Argentina a câștigat fără pic de emoții cu 7 la 0 și toată țara se pregătește pentru un meci special. Pe 6 octombrie, Leo Messi va disputa ultima sa partidă în tricoul albiceleste, urmând să joace în amicalul cu Benin. Marea rivală de pe continent, Brazilia, la fel, nu are meciuri oficiale în această perioadă și întâlnește adversari exotici. Carlo Ancelotti a făcut mai multe experimente în meciul contra Indiei. Extrema de la Chelsea, Estevao, a reușit să macheze și să ofere un assist în prima parte. În repriza a doua, marele erou a fost Samuel Lino. Fostul jucător de la Atletico Madrid a semnat dubla, iar Brazilia a învins cu 4 la 0.

Pentru Selecao s-au încheiat meciurile din această perioadă de pregătire. Jucătorii brazilieni urmează să se întoarcă la cluburile lor.