AS Monaco a revenit în fruntea campionatului francez, cel puțin până când rivalele Lille și Rennes vor juca etapa a cincea. Gruparea din principat a învins-o pe Lens, revelația sezonului trecut.

Atacantul de doar 20 de ani, Parris Brunner, este principala armă din ofensiva formației AS Monaco în acest sezon. Neamțul a marcat șase goluri în șapte meciuri ale sezonului, aseară reușind să trimită mingea în plasa celor de la Lens. Brunner a putut să își completeze dubla în minutul 42, dar portarul i-a anulat încă un gol. În schimb, Lens a scăpat de momentele de presiune din finalul primei părți, iar în minutul 57 Udol a egalat din centrarea lui Florian Thauvin.

Faza decisivă a duelului a avut loc peste circa jumătate de oră. Mingea zbura spre același Brunner, dar l-a lovit pe Jonathan Gradit și a ajuns în plasă, nefericit pentru fundașul de la Lens.

Lens, care joacă și în Liga Campionilor, a cedat cu 1 la 2 și continuă să aibă probleme în primele meciuri ale sezonului. Până acum a adunat patru puncte în cinci dispute, trei fiind înfrângeri. De partea cealaltă, Monaco, defilează cu patru victorii și un egal. Având 13 puncte, formația antrenată de fostul internațional, Filipe Luis, conduce în Ligue 1 și își va păstra locul dacă Lille și Rennes nu vor câștiga în această etapă, ambele cluburi fiind la trei puncte distanță.