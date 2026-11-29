Performanță de răsunet pentru judo-ul moldovenesc. Vlad Mitru a cucerit medalia de aur la European Open de la Roma, după un parcurs perfect în competiția din capitala Italiei. Judocanul nostru a obținut cinci victorii consecutive în categoria de greutate de 73 de kilograme.

Vlad Mitru a avut parte de o competiție perfectă la European Open de la Roma, reușind să câștige toate cele cinci meciuri prin ippon, adică prin procedeul care încheie imediat lupta. Sportivul nostru a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului după ce a reușit sa-l învingă în finală pe un judocan din Turcia.

Victoria are o semnificație aparte și prin prisma rezultatelor înregistrate în acest sezon. În 2026, Mitru a mai obținut, medalia de aur la Grand Prix-ul de la Lima, din Peru și distincția de bronz la Campionatul European Under-23, desfășurat la Napoli. Așadar, aurul de la Roma confirmă un sezon foarte bun pentru sportivul moldovean, care a urcat pe podium la două competiții internaționale importante și a câștigat acum primul său titlu Continental Open. Mai mult, succesul de la Roma are relevanță și pentru calificarea la Jocurile Olimpice din 2028, de la Los Angeles, deoarece Vlad Mitru și-a mai adăugat 100 de puncte în clasamentul mondial.