Avalanșă de eliminări surprinzătoare în turul trei de la Wimbledon. Filipineza Alexandra Eala a învins unul dintre idolii săi, pe campioana de anul trecut, Iga Swiatek. Și finalista ediției precedente, Amanda Anisimova, a pierdut neașteptat, la fel ca favorita numărul 2 la titlu, Elena Rybakina. Totodată, România a rămas fără reprezentante, după eșecul Soranei Cîrstea.

Alexandra Eala a devenit prima jucătoare din Filipine, fată sau băiat, care ajunge în optimile unui turneu de Mare Șlem. În 2023, tenismena de 21 de ani își finaliza studiile la Academia lui Rafa Nadal, iar la absolvire diploma i-a fost înmânată de Iga Swiatek. Probabil că poloneza, campioană în exercițiu la Wimbledon, nu își imagina că peste trei ani va pierde în fața adolescentei, la absolvirea căreia a fost invitată specială. Eala a salvat două mingi de set și a câștigat la tie-break prima parte, iar în actul secund s-a impus cu 6 la 2, izbucnind în lacrimi după ultimul punct.

Următoarea adversară a filipinezei, favorita a 29-a, va fi Jasmine Paolini, care a trecut de Maria Sakkari. Nici finalista de anul trecut, Amanda Anisimova nu a putut ajunge nici măcar în optimi. Americanca, care a căzut pe locul 7 WTA, în clasamentul live a fost învinsă de conaționala sa, Madison Keys. Chiar dacă a câștigat primul set, în următoarele două nivelul jocului său a scăzut considerabil, ea fiind nemulțumită de forehand-ul său.

Madison Keys va juca împotriva Lindei Noskova în meciul pentru calificarea în sferturi. Jucătoarea din Cehia i-a încheiat parcursul Soranei Cîrstea. Românca a început ca din tun și a câștigat cu 6 la 2 primul set, dar adversara de pe locul 9 mondial a revenit și a trimis bătălia la tie-break în setul trei. Noskova a învins dramatic, scor 11 la 9 și merge în optimi, la fel ca și conaționala sa, Marie Bouzkova, care a învins-o pe Liudmila Samsonova și se pregătește pentru meciul cu Elise Mertens. Belgianca a produs unul dintre șocurile zilei, reușind să o bată pe Elena Rybakina. Reprezentanta Kazahstanului a luptat doar în primul set, luând doar un game în al doilea.

Campioana din 2022, Elena Rybakina, ar fi putut deveni noua lideră a clasamentului mondial, dar pentru asta trebuia să ajungă mai departe ca Aryna Sabalenka. Bielorusa a scăpat de emoții după înfrângerea rivalei și continuă turneul în faza optimilor, unde are programată azi bătălia cu Naomi Osaka.