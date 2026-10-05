Barcelona este cea mai în formă echipă a lumii atât la băieți, cât și la fete. Gruparea feminină a catalanilor are victorii pe linie în acest sezon, reușind să zdrobească rivalele de la Real Madrid în El Clasico. Claudia Pina a marcat patru dintre cele șapte goluri ale Barcelonei.

Ploaia de goluri de pe Camp Nou, în fața unui număr record de aproximativ 40 de mii de spectatori, a început în minutul 4. Claudia Pina a avut câteva adversare în față, dar a găsit culoarul pentru șut și gol. Extrema Barcelonei a fost de neoprit. Până la pauză, Pina a marcat de patru ori, iar Barcelona a condus cu 5 la 0, Caroline Graham punctând și ea. Claudia Pina este prima jucătoare, care marchează de patru ori în prima repriză a unui El Clasico.

În actul secund, echipa catalană a redus din turații. Au mai marcat Eva Pajor și elvețianca de 19 ani, Sydney Schertenleib. Așadar, Barcelona s-a impus cu un zdrobitor 7 la 0.

Barcelona are un start de sezon fenomenal nu doar în fotbalul masculin. Fetele au câștigat toate cele opt partide de până acum, marcând 39 de goluri și încasând doar patru. Rezultatul din El Clasico nu este atât de surprinzător, deoarece Real Madrid nu are o echipă la fel de competitivă în fobalul feminin. Din 28 de confruntări, formația din capitala spaniolă a câștigat doar un meci contra Barcelonei.